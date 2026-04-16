Intendente de Mayor Martínez tenía el expediente completo de la investigación en su contra

Roberto Ariel Arce Rotela, de 44 años, se desempeña desde hace dos periodos como intendente del municipio de Mayor Martínez, departamento de Ñeembucú.

Es un referente regional del movimiento oficialista Honor Colorado (HC) y forma parte del equipo político del vicepresidente de la República, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez.

La casa del intendente de Mayor Martínez, que paradójicamente queda en la ciudad de Pilar, fue allanada esta mañana por la fiscala María Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El procedimiento fue acompañado por policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT).

El jefe comunal fue justamente quien recibió a la comitiva que viajó desde Asunción. En la casa se encontraron los cuatro tomos de una investigación denominada operación Scare, que venía siendo desarrollada por policías de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) y el fiscal César Alberto Sosa Ayala, de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

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Esa causa se inició hace más de dos años y apuntaba contra una estructura que traficaba cocaína y marihuana desde el departamento de Ñeembucú, principalmente hacia Argentina.

Uno de los investigados era justamente el intendente de Mayor Martínez, porque aparentemente permitía el paso de drogas desde su distrito.

Sin embargo, ahora que se comprobó que el intendente ya tenía todo el expediente y que pudo haber compartido la información con los otros investigados, el caso prácticamente quedó sepultado.

¿Cómo accedió al expediente?

Según la información que maneja la fiscala Verónica Valdez, la investigación completa en su contra le habría sido vendida al intendente de Mayor Martínez por el también político colorado Carlos Damián Cardozo Ortega, de 38 años, actual candidato a concejal de la ciudad de Villa Elisa, departamento Central.

Cardozo, por su parte, habría accedido al expediente a través de su mujer, la asistente fiscal Alba Cristina Duarte Cano, de 39 años, quien hasta hace una semana trabajaba justamente en la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado y, precisamente, en la oficina del fiscal César Sosa.

Aunque ella no llevaba la causa, la asistente fiscal Alba Duarte tuvo acceso a la carpeta fiscal, hizo una copia completa y se la dio a su marido para que este vendiera la información al intendente investigado, según la teoría del Ministerio Público.

La información que manejan los investigadores es que los cuatro tomos se vendieron por 120.000 dólares.

Sin embargo, pese a todos los indicios, la fiscala Verónica Valdez no ordenó aún la detención ni del intendente, ni del candidato a concejal ni de la asistente fiscal.

Supuestamente, está esperando reunir más elementos contra los sospechosos.

Fueron cinco allanamientos

Los allanamientos de hoy fueron en la casa del intendente de Mayor Martínez, en Pilar; en la sede de la Municipalidad de Mayor Martínez, en la casa del candidato a concejal de Villa Elisa, en Villa Elisa, y en la casa de la asistente fiscal, en Luque.

También se allanó la sede del Sector 1 de la Fiscalía, en Asunción, adonde fue trasladada recientemente la asistente fiscal ahora investigada.

La fiscala titular de la causa es Verónica Valdez, quien entró a la casa del intendente, pero actuaron como coadyuvantes sus colegas Christian Benítez, en la Municipalidad de Mayor Martínez; Jorge Arce, en la casa del candidato a concejal de Villa Elisa; Luz Guerrero, en la casa de la asistente fiscal en Luque, y Francisco Cabrera, en el Sector 1 de la Fiscalía en Asunción.