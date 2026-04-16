Sorprenden a tres jóvenes cuando vaciaban una casa en la ciudad de Limpio

Los detenidos por el intento de robo domiciliario fueron identificados como Yamil Martín Falcón Caballero (28), oriundo de la zona de Campo Grande, Luque, con antecedentes por apropiación; Alejandro Rojas Talavera (29), domiciliado en Villa Elisa, con antecedentes por robo agravado, mientras que el tercer capturado en el lugar es Pablo Daniel Mers Alfonso (29), de Asunción.

Los tres sospechosos estaban utilizando un automóvil Toyota Ractis negro, con una matrícula que corresponde a una camioneta Kia Sorento, para movilizarse y acarrear las cosas que iban sacando de la propiedad.

La víctima del fallido robo domiciliario es Tranquilino Ramón Méndez Escobar (49), quien en el momento del hecho no se encontraba en el lugar, pero en camino a la comisaría novena Central de la ciudad de Limpio para efectuar la denuncia del caso.

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De acuerdo con el relato de los investigadores, poco después de las 10:00 de la mañana, vecinos de la casa afectada alertaron a los agentes de la comisaría jurisdiccional que desconocidos estaban ingresando a la propiedad de Tranquilino, quien en ese momento estaba fuera de la casa por cuestiones laborales.

Inmediatamente patrulleros de la comisaría del Limpio con el jefe de la unidad, comisario principal José Acosta, llegaron hasta el sitio, donde sorprendieron a los sospechosos juntando algunas cosas, en la parte posterior del patio.

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Un tercero estaba afuera

El tercer miembro de la banda, que estaba afuera al mando del automóvil Toyota Ractis, también fue sorprendido por la llegada de los móviles policiales y se entregó tranquilamente ante la imposibilidad de intentar una huida.

Dentro del vehículo que era utilizado por los maleantes se encontraron varias cosas, en su mayoría prendas de vestir y calzados que ya habían sacado de la propiedad, como así también algunas herramientas utilizadas para forzar cerraduras de puertas, ventanas y portones de metal.

Operan en los barrios periféricos

“Estos maleantes normalmente se dedican al robo domiciliario, recorren los barrios periféricos, y cuando encuentran estas casa en las que no se ven ocupantes, uno baja a tocar el timbre y cuando efectivamente confirma que no hay nadie, entran y roban todo lo que pueden”, confirmaron los intervinientes.

Ahora se los pudo capturar en flagrancia gracias a que los vecinos se percataron de la presencia de los extraños en esta propiedad y alertaron a los agentes de la comisaría jurisdiccional.