Mujer que volvió de España hace cuatro meses fue víctima de millonario asalto domiciliario

La víctima fue identificada como Olga Antonia Jara Ortiz (43), quien había llegado al país hace aproximadamente cuatro meses desde España, donde trabajaba y había logrado ahorrar el dinero sustraído.

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Según su testimonio, la mujer se encontraba residiendo en la vivienda de su hermana, ubicada sobre la calle 10 del barrio mencionado. En el momento del hecho estaba sola, ya que su hermana y su cuñado había salido. Llamativamente, ese mismo día desaparecieron las llaves del portón y de la casa.

La víctima había regresado al país con la intención de someterse a una intervención quirúrgica, aunque ya tenía previsto retornar a España en los próximos días.

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Jara Ortiz relató que los asaltantes ingresaron a la vivienda y en todo momento exigieron la entrega del dinero. Tras revolver todo lo que encontraron, finalmente encontraron el millonario monto guardado en un ropero.

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Una vez consumado el hecho, los delincuentes huyeron del lugar a bordo de un automóvil Toyota Premio.

Sospecha de su cuñado

La mujer sindicó como sospechoso a su cuñado, conocido con el alias “Kure’i”, quien cuenta con una orden de captura por robo agravado. Según mencionó, solo su hermana y él tenían conocimiento de la existencia del dinero en la vivienda.

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La denuncia fue presentada en la Comisaría 4ª del barrio Pablo Rojas y también tomaron intervención los agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná.