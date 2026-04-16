Denuncian caso de acoso en colectivo: víctima grabó al presunto agresor

Gabriela Báez relató cómo fue víctima de acoso sexual el pasado 14 de abril, alrededor de las 17:00, cuando abordó un colectivo de la línea 12 (ramal Ruta 1) tras salir de su lugar de trabajo en la zona de Villamorra.

Según su testimonio, el bus se encontraba repleto debido al horario pico, situación que inicialmente le hizo pensar que el contacto físico era producto de la aglomeración. Sin embargo, la situación escaló cuando comenzó a notar comportamientos extraños por parte de un hombre que se ubicó detrás de ella.

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Sospechas y confirmación del acoso

La víctima explicó que en un momento sintió que le derramaron un líquido en la ropa, lo que encendió sus sospechas. Al observar al hombre, este se mostró indiferente y se desplazó hacia otra pasajera.

Fue entonces cuando, según su relato, logró percatarse de que el sujeto tenía sus genitales expuestos, utilizando su mochila para intentar ocultar la situación mientras realizaba roces contra otras personas.

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Grabó al sospechoso y lo siguió

Ante lo ocurrido, Báez decidió enfrentar la situación. Aunque inicialmente quedó paralizada, reaccionó cuando el hombre intentó descender del colectivo.

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La mujer sacó su celular y comenzó a grabarlo, lo que aparentemente alertó al sospechoso, quien intentó huir. Báez descendió del bus y lo siguió por la zona de Fernando de la Mora, específicamente en inmediaciones de una parada cercana a un supermercado.

Pese a sus intentos de retenerlo, el hombre logró escapar sin emitir palabra alguna.

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Falta de reacción de pasajeros

La denunciante también cuestionó la escasa reacción de los demás pasajeros durante el incidente. Señaló que, salvo un comentario aislado de una mujer que pidió que lo bajaran del colectivo, nadie intervino directamente.

“Muchas personas no se quieren involucrar”, lamentó, al tiempo de describir la impotencia y el impacto emocional que le dejó la situación.

Denuncia pública y más testimonios

Tras el hecho, Báez publicó el video en sus redes sociales, lo que generó una ola de reacciones. Según indicó, varias mujeres se comunicaron con ella para relatar experiencias similares con un hombre de características coincidentes, a quien señalan como reincidente en este tipo de conductas.

La mujer instó a visibilizar estos casos y a no normalizar situaciones de acoso en el transporte público.