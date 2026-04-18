Con cadetes de la Academia de Policía buscan revitalizar seguridad sobre calle Palma

El director general de Prevención y Seguridad Ciudadana, comisario general Ángel Franco, relató que los futuros oficiales, 120 en total, trabajarán en dos grupos de 60 alumnos. Los integrantes del primer turno comenzaron a las 07:00, fueron relevados al mediodía por integrantes del segundo turno que estarán patrullando hasta las 19:00.

Los cadetes fueron ubicados en las principales intersecciones bajo la supervisión de oficiales patrulleros de la comisaría jurisdiccional, la Tercera Metropolitana. En este periodo de formación, los futuros agentes policiales hacen práctica de comisaría durante la semana y ahora los sábados también brindarán apoyo en la seguridad en el casco histórico de Asunción.

Lea más: Sobrevivir al microcentro: Asunción, entre la inseguridad y la destrucción Este artículo tiene 1 año de antigüedad

Por su parte el director de Policía de Asunción, comisario general Juan Agüero, informó que otros 200 efectivos de las diferentes unidades incluyendo personal de Investigaciones, Lince y hasta Control de Automotores fueron movilizados para mejorar y optimizar la seguridad en el centro de la capital del país.

Inseguridad debilitó el microcentro

En los últimos años, la masiva presencia de maleantes y adictos a las drogas en el centro de la capital hicieron que la ciudadanía perdiera el hábito de visitar la zona en horas de la noche y las palmeadas de los sábados a la mañana.

Esto generó un tremendo perjuicio a los comercios afincados principalmente sobre Palma; es más, muchos de los locales fueron cerrados y otros obligados a mudarse a otros sectores de la capital para seguir operando.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A raíz de este desastre económico generado por la inseguridad en la zona, grupos de comerciantes iniciaron reuniones y encuentros con autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para la planificación de operativos que puedan devolver la seguridad en la zona, que a su vez propiciará el retorno de la gente al casco histórico.