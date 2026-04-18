Matan de 18 puñaladas a un hombre en Pedro Juan Caballero

La Dirección de Policía de Amambay, informó que en la madrugada de este sábado se produjo un hallazgo de cadáver en la vía pública de un asentamiento ubicado en el barrio General Genes de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El fallecido fue identificado como Francisco Ramón González Otazú, de 40 años, quien presentaba 18 heridas producidas con arma blanca, según los intervinientes. “Un transeúnte informó sobre el hallazgo; un lugareño dijo que escuchó un ruido en la madrugada y al salir ya le vio a la víctima tendida en el suelo”, expresó el subcomisario Ángel Maldonado, subjefe de la Comisaría 6ta. de esta ciudad.

¿Fue un crimen fortuito o planificado?

De acuerdo con lo mencionado por el subcomisario Ángel Maldonado, se están realizando las tareas para esclarecer el crimen. El uniformado no adelantó ninguna teoría en cuanto a las circunstancias exactas y la posible motivación del autor o los autores del hecho, por lo que todavía no se maneja si se trató de un crimen fortuito o planificado.

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El caso quedó a cargo del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero y del fiscal Santiago Martínez para dar continuidad a las diligencias que conduzcan a la identificación y puesta a disposición de la justicia de los responsables del asesinato.