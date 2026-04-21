Brasil desiste de la extradición de general y coronel en caso Dakovo

Los militares favorecidos son el general de división retirado Jorge Antonio Orué Roa, de 62 años, y el coronel retirado Bienvenido Santiago Fretes González, de 55 años, quienes son los últimos que siguen presos en el penal de Viñas Cue por la operación Dakovo.

El juez Osmar Legal convocó hoy a una audiencia de revisión de medidas y dispuso la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva después de que ayer la justicia de Brasil enviara el desistimiento del pedido de extradición que pesaba contra ambos.

El general Orué y el coronel Fretes fueron absueltos el 7 de abril pasado en Brasil en el proceso penal que se les abrió en el marco de la operación Dakovo, ejecutada el 5 de diciembre de 2023, contra una estructura de tráfico internacional de armas.

La absolución en Brasil también favoreció ese día a otras dos militares paraguayas, la capitana Josefina Cuevas Galeano, de 37 años, y la teniente primero Cinthia María Turró Braga, de 42 años, quienes igualmente eran requeridas en extradición, pero que ya salieron también de Viñas Cue con tobillera electrónica.

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Los cuatro militares, Orué, Fretes, Cuevas y Turró, soportaban pedido de extradición de Brasil, aunque nunca fueron extraditados, ahora terminaron absueltos y finalmente con esto tendrían que solucionar definitivamente sus situaciones judiciales en Paraguay.

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Proceso en Paraguay por el caso Dakovo

Sin embargo, el general Orué y el coronel Fretes aún siguen procesados en Paraguay en otra causa penal que abrió el Ministerio Público (MP) por los mismos hechos, es decir, tráfico de armas.

Con relación a esta causa nacional, mañana se llevaría a cabo también una audiencia de revisión de medidas ante la jueza de Sentencia Dina Marchuk Santacruz, quien deberá decidir si tambié le concede la libertad a ambos.

Si es así, recién ahí Orué y Fretes podrán abandonar el penal militar de Viñas Cue.

Otro militar procesado en Paraguay por el caso Dakovo, pero que no era requerido en extradición por Brasil, es el general del Aire retirado Arturo Javier González Ocampo, de 60 años, quien fue el primero en abandonar la prisión.

Los militares fueron señalados como miembros de una rosca que desde la entonces Dirección de Material Bélico (Dimabel) facilitaban el tráfico de armas hacia Brasil, supuestamente ejecutada por la empresa International Auto Supply SA (IAS).

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Esta firma pertenece al argentino Diego Hernán Dirisio, de 51 años, y su esposa paraguaya Julieta Vanessa Nardi Aranda, de 43 años, quienes estuvieron presos en Argentina hasta inicios de este año, cuando fueron liberados con tobillera electrónica.