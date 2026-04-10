Dirisio pedirá la devolución de armas entregadas a la Policía y de una camioneta

El argentino y presidente de la firma International Auto Supply SA, Diego Hernán Dirisi, fue identificado como uno de los principales importadores de armas de fuego en Paraguay cuando se llevó a cabo la operación Dakovo, que en diciembre de 2023 desarticuló un esquema criminal que simulaba la compra y venta de artefactos bélicos para su posterior entrega a grupos delictivos.

El empresario Dirisio y su pareja, Julieta Nardi, fueron detenidos en Córdoba, en febrero de 2025, en el marco de un pedido de extradición hecho por el Brasil, donde sí tienen una causa abierta por presunto tráfico de armas de fuego. Sin embargo, la justicia argentina le otorgó la libertad ambulatoria a Dirisio, en febrero de 2026.

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En atención a que Diego Dirisio no fue imputado en el caso Dakovo, designó bajo la figura del mandato al abogado Óscar Tuma como su representante legal y mandatario en Paraguay. Esto a fin de realizar ciertas diligencias que guardan relación con las armas que se incautaron durante aquellos procedimientos de 2023.

De acuerdo con lo que señaló Tuma a nuestro diario, dichas armas fueron entregadas a la Policía Nacional de Paraguay, bajo autorización y supervisión de la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Sánchez.

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Plantean devolución de vehículo y armas o su compra

Tuma adelantó que solicitarán la devolución de las 1.823 armas, 611 largas y 1.212 cortas, lote que estaba valuado en unos US$ 5.000.000. En todo caso, se negociará la compra de estas con el Ministerio del Interior, a precio de costo, para su adquisición en forma legal.

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El abogado Tuma añadió que, al momento de ser incautadas esas armas estaban nuevas, pero hoy están usadas, lo que consideró que puede ocasionar un perjuicio a su mandante.

Por otra parte, el profesional del derecho también hizo referencia a la camioneta Chevrolet Silverado, de color negro, con matrícula AAFV 369, que está registrada a nombre de la firma International Auto Supply SA, propiedad de Dirisio. El vehículo fue incautado y entregado para su custodia a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

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En ese contexto la camioneta de alta gama fue cedida por la institución del Estado al Poder Ejecutivo, específicamente a la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) del Congreso Nacional.

Esa misma camioneta había sido fotografiada cuando se era utilizada para cuestiones partidarias de afiliación en el distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay, por la senadora Noelia Cabrera (liberocartista).

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Empresario y su pareja no están procesados en Dakovo, dice abogado

El abogado Óscar Tuma refirió que, “en lo que respecta específicamente a Diego Hernán Dirisio y Julieta Vanessa Nardi Aranda, debe señalarse con absoluta claridad que no fueron incluidos en el Auto Interlocutorio N° 102 del 8 de mayo de 2025, por el cual se elevó a juicio oral la causa penal paraguaya conocida mediáticamente como Dakovo”.

Añadió que a través de dicha resolución fueron incluidas otras personas y no sus representados, por lo que “toda presentación periodística que sugiera o dé a entender que ambos se encuentran actualmente acusados en esa elevación a juicio oral en Paraguay resulta inexacta”.

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En cuanto a las medidas cautelares de carácter real que afectaron bienes de Dirisio y Nardi “no fueron dictadas en la causa penal elevada a juicio, sino en un expediente distinto, caratulado ‘Pedido de Asistencia Jurídica Internacional librada por la Justicia del Brasil’, donde se dispusieron, entre otras medidas, inhibiciones, bloqueos y secuestros de bienes por medio de los AI N° 458, 465 y 484”.

Posteriormente Tuma apuntó a una publicación de ABC, en la que Diego Dirisio era “señalado como líder del esquema” y sobre la misma expresó “que él y Julieta Nardi fueron detenidos en Argentina y actualmente se encuentran en libertad con tobillera electrónica”.

Agregó después que “esa información, presentada sin el debido contexto procesal, omite un dato fundamental: en la República Argentina el Juzgado Federal de Córdoba 3 resolvió que, a partir del 2 de febrero de 2026, cese la prisión preventiva de Diego Hernán Dirisio y Julieta Vanessa Nardi Aranda, imponiéndoles medidas menos gravosas. Es decir, la autoridad judicial argentina revisó la coerción personal y descartó su mantenimiento en los términos inicialmente vigentes”.

Reiteró entonces que Dirisio y Nardi “no tienen ningún proceso penal abierto en el país. Sin embargo, pese a ello, se dispuso sobre sus bienes, incluyendo armas que fueron entregadas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares, sin que exista en Paraguay un proceso penal vigente en su contra que justifique tal afectación”.