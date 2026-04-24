Policiales
24 de abril de 2026 - 09:32

Barrabrava que robó escudo policial va a la cárcel

Detención de Luis Ernesto Servín Vera barrabrava cerrista
Luis Servín Vera, quien exhibió orgullo el escudo que robó de un antimotín irá a la cárcel.gentileza

El juez de Garantías Yoan Paul López dictó la prisión preventiva de Luis Ernesto Servín Vera, uno de los jefes de la barra del Club Cerro Porteño, sindicado como uno de los participantes en los incidentes ocurridos durante el último superclásico disputado en el estadio Defensores del Chaco

Por ABC Color