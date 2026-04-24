24 de abril de 2026 - 09:32
Barrabrava que robó escudo policial va a la cárcel
El juez de Garantías Yoan Paul López dictó la prisión preventiva de Luis Ernesto Servín Vera, uno de los jefes de la barra del Club Cerro Porteño, sindicado como uno de los participantes en los incidentes ocurridos durante el último superclásico disputado en el estadio Defensores del Chaco
La Policía llegó hasta Luque el pasado martes al barrabrava de Comando, del Club Cerro Porteño Luis Ernesto Servín Vera, debido a que el mismo fue filmado por las cámaras de seguridad en el momento en que exhibía como un trofeo el escudo de un oficial de Antimotines
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