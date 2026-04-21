MP imputa a 6 barras bravas y pide la detención de otros 7, por disturbios en el superclásico

Por los hechos de violencia registrados en el Estado de los Defensores del Chaco, en el marco de la disputa del superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, el domingo último, están detenidos y fueron imputados por la fiscala Soledad González un total de seis personas, por los hechos punibles de perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave.

Se trata de Marco Antonio Duarte Gamarra, quien está investigado por perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave en grado de tentativa; en tanto que por los ilícitos de perturbación de la paz pública y resistencia están encausados Junior Ariel Alcaraz Vera, Maximiliano Sebastián Servín Vaesken, Martín Insfrán Insfrán, Pedro Pablo Benítez Sánchez y William Gabriel Santacruz Urunaga.

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Los mismos afrontan este martes su audiencia de imposición de medidas ante el juez penal de garantías N° 8 José Agustín Delmás Aguiar. Es preciso recordar, en este marco, que la agente fiscal de la Unidad Barrial N° 3 Soledad González solicitó para los seis la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.

Por otra parte, la representante del Ministerio Público tiene identificadas a otras 7 personas que también habrían estado involucradas en los actos de violencia, del domingo pasado. Para las mismas dispuso la detención a fin de avanzar con las diligencias investigativas correspondientes.

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Barras bravas protagonizaron hechos violentos en el superclásico

De acuerdo con los antecedentes señalados en la imputación fiscal, el domingo 19 de abril, poco después de las 17:30, se llevó a cabo el encuentro deportivo correspondiente al superclásico del fútbol paraguayo entre los clubes Olimpia, en condición de local, y Cerro Porteño, en condición de visitante, ocasión en que se produjeron disturbios que derivaron incluso en la suspensión del evento deportivo.

Posteriormente, cerca de las 19:20, en las inmediaciones de las calles Santiago Leguizamón casi Carlos Antonio López de Asunción, los ahora imputados habrían arrojado cascotes contra los buses que transportaban simpatizantes de uno de los equipos y también, contra efectivos policiales que realizaban tareas de contención.

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Según los primeros datos recogidos en la investigación, los imputados habrían actuado con agresividad física y verbal, desobedeciendo reiteradas indicaciones del personal policial, hasta ser reducidos y trasladados a la sede policial correspondiente para su individualización mediante el sistema informático.

En cuanto al imputado por los ilícitos de perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave, la Fiscalía lo sindica de ser el autor de arrojar cascotes desde las gradas del estadio, causando lesiones a dos agentes policiales y afectando también a asistentes del encuentro.