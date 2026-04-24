Presunto hecho de sicariato: matan a tiros a un agricultor en Amambay

Un asesinato con características de sicariato se registró este viernes en la colonia Potrero Sur, situada a unos 15 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Resultó víctima Miguel Balmaceda Maciel (52), quien recibió tres impactos de bala; dos en la cabeza y uno en el tórax, según los intervinientes.

El asesinado se dedicaba a la agricultura, según los primeros datos, y anteriormente se desempeñó como capataz de un establecimiento rural de la zona de Capitán Bado, según informaron desde la Dirección Departamental de la Policía Nacional en Amambay.

Otro atentado, semanas antes del crimen

De acuerdo con las manifestaciones del comisario general Osval Lesme, Miguel Balmaceda Maciel ya había denunciado que balearon su casa poco tiempo antes del crimen.

“Hace unos 20 días atrás ya habían baleado su casa; presentó denuncia ante la Policía, pero no acusó a nadie en específico”, indicó el jefe policial.

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Agregó que comenzó una investigación a su cargo para dilucidar el hecho y poner a los responsables a disposición de la justicia.