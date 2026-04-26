Condenan a 22 años de cárcel a un hombre que abusó de su hijastra

Mediante el el Tribunal de Apelación Penal de la Capital -Cuarta Sala- se resolvió confirmar en todas una sentencia del 8 de agosto del 2025 para un hombre hallado culpable de abuso sexual en niños.

El abusador fue condenado a 22 años de privación de libertad por el hecho y la causa fue impulsada por el fiscal Giovanni Grisetti, quien representó al Ministerio Público durante el proceso penal.

Sobre el caso, la resolución judicial había declarado admisible el recurso de apelación especial promovido por la defensa técnica del condenado, pero luego del estudio de los antecedentes, los miembros del Tribunal resolvieron ratificar íntegramente la sentencia.

Víctima fue su hijastra

La víctima del caso fue la hijastra del hombre y tras la pena privativa, la Fiscalía reitera que esta confirmación de condena “constituye un importante resultado en la persecución penal de delitos que afectan gravemente la integridad de niños, niñas y adolescentes”.

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