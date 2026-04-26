Sistema 911 en Asunción: sobresalen denuncias por polución sonora

Según el resumen de novedades publicado por la Policía Nacional este domingo, el Sistema de Emergencias 911 en Asunción registró 1.509 llamadas el 25 de abril. De esas llamadas, 1.121 fueron categorizadas como “no emergencias”, en tanto que 488 constituyen las emergencias atendidas en dicho lapso.

El cuadro difundido por la Policía incorpora una lista de motivos de llamadas, donde se detalla que las denuncias que más se repiten son por casos de polución sonora. Le sigue perturbación de la paz pública, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito y finalmente, las denuncias de robo.

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Llamadas de “no emergencia”

Por otro lado, se enumeran situaciones típicamente asociadas al uso impropio o fallido del servicio, como llamadas “equivocadas” o “no contestan”, además de otras tipologías que se agrupa como incidencias de menor pertinencia para un canal de respuesta inmediata.