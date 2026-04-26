Policiales
26 de abril de 2026 - 13:34

Sistema 911 en Asunción: sobresalen denuncias por polución sonora

Operadoras del sistema 911 de la Policía Nacional.
Operadoras del sistema 911 de la Policía Nacional.Captura de pantalla, ABC TV

La Policía Nacional dio a conocer el resumen de novedades del Sistema 911 en Asunción correspondiente al sábado 25 de abril. Si bien se atendieron más de 1.500 llamadas, el reporte revela que la gran mayoría no requirió intervención de urgencia. De acuerdo con los datos difundidos, entre las emergencias atendidas sobresalen las denuncias por polución sonora.

Por ABC Color

Según el resumen de novedades publicado por la Policía Nacional este domingo, el Sistema de Emergencias 911 en Asunción registró 1.509 llamadas el 25 de abril. De esas llamadas, 1.121 fueron categorizadas como “no emergencias”, en tanto que 488 constituyen las emergencias atendidas en dicho lapso.

El cuadro difundido por la Policía incorpora una lista de motivos de llamadas, donde se detalla que las denuncias que más se repiten son por casos de polución sonora. Le sigue perturbación de la paz pública, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito y finalmente, las denuncias de robo.

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Resumen de novedades del Sistema 911
Resumen de novedades del Sistema 911

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Llamadas de “no emergencia”

Por otro lado, se enumeran situaciones típicamente asociadas al uso impropio o fallido del servicio, como llamadas “equivocadas” o “no contestan”, además de otras tipologías que se agrupa como incidencias de menor pertinencia para un canal de respuesta inmediata.

  • Sin contestación: 848
  • Llamada equivocada: 29
  • Niños jugando: 33
  • Operativa: 14
  • Información: 88
  • Insulto:  2
  • Obsenas: 2
  • Otros: 105