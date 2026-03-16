Policiales
16 de marzo de 2026 - 13:53

Pareja de alcoholizados fue a parar tras las rejas por denuncia falsa al 911

El automóvil que fue denunciado como robado que depositado en la sede de la comisaría de Mariano Roque Alonso por disposición de la Fiscalía.
El automóvil que fue denunciado como robado que depositado en la sede de la comisaría de Mariano Roque Alonso por disposición de la Fiscalía.

Un hombre y una mujer, ambos supuestamente bajo los efectos del alcohol, fueron detenidos e imputados al amanecer de hoy en el centro de la ciudad de Mariano Roque Alonso, luego de que denunciaran por el Sistema 911 el robo de un automóvil, que los oficiales de la Policía encontraron en poder de ambos.

Por ABC Color

A las 05:50 patrulleros de la comisaría 10° de Mariano Roque Alonso fueron alertados sobre una denuncia de robo de vehículo en la intersección de la ruta General Elizardo Aquino y la calle Capitá Hermosilla, barrio Monseñor Bogarín.

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Cuando los oficiales llegaron al sitio encontraron a Nancy Rocío Martínez (38) junto a Anselmo Darío Vera Otazú (33), quienes estaban compartiendo unos tragos frente a una bodega y cerca de ellos estaba estacionado un automóvil Toyota Vitz blanco, con matrícula AAXU 777 que figura a nombre de una tercera persona.

Mujer dijo que la amenazó con robarle el auto

La mujer, que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol aseguró a los uniformados que su compañero de farra la había amenazado de que le iba a robar su automóvil, el Toyota Vitz.

Sin embargo, el hombre quien aparentemente estaba más afectado por la espumosa bebida negó las acusaciones y aseguró a los agentes que Nancy era su conocida y que solo estaban compartiendo botellitas.

Fiscala de Mariano Roque Alonso incautó vehículo

Ante esta situación, ambos fueron demorados y llevados a la sede policial junto con el automóvil Toyota Vitz. Tanto la mujer como el hombre fueron sometidos al alcotest, Nancy tenía 0.908 mg/l, mientras que Anselmo 1.094 mg/l, de alcohol en la sangre.

El caso fue comunicado a la fiscala Gladys Paredes, quien dispuso la aprehensión de las dos personas y la incautación del vehículo.