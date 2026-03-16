Pareja de alcoholizados fue a parar tras las rejas por denuncia falsa al 911

A las 05:50 patrulleros de la comisaría 10° de Mariano Roque Alonso fueron alertados sobre una denuncia de robo de vehículo en la intersección de la ruta General Elizardo Aquino y la calle Capitá Hermosilla, barrio Monseñor Bogarín.
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Cuando los oficiales llegaron al sitio encontraron a Nancy Rocío Martínez (38) junto a Anselmo Darío Vera Otazú (33), quienes estaban compartiendo unos tragos frente a una bodega y cerca de ellos estaba estacionado un automóvil Toyota Vitz blanco, con matrícula AAXU 777 que figura a nombre de una tercera persona.
Mujer dijo que la amenazó con robarle el auto
La mujer, que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol aseguró a los uniformados que su compañero de farra la había amenazado de que le iba a robar su automóvil, el Toyota Vitz.
Sin embargo, el hombre quien aparentemente estaba más afectado por la espumosa bebida negó las acusaciones y aseguró a los agentes que Nancy era su conocida y que solo estaban compartiendo botellitas.
Fiscala de Mariano Roque Alonso incautó vehículo
Ante esta situación, ambos fueron demorados y llevados a la sede policial junto con el automóvil Toyota Vitz. Tanto la mujer como el hombre fueron sometidos al alcotest, Nancy tenía 0.908 mg/l, mientras que Anselmo 1.094 mg/l, de alcohol en la sangre.
El caso fue comunicado a la fiscala Gladys Paredes, quien dispuso la aprehensión de las dos personas y la incautación del vehículo.