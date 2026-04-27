Capturan a la novia del guardia asesinado en San Antonio

El homicidio se produjo ayer a las 06:30 sobre la avenida Tres fronteras casi 29 de Septiembre del barrio San Francisco de la ciudad de San Antonio, departamento Central.

La víctima fatal fue Abel Antonio Duarte Núñez, de 21 años, quien trabajaba como guardia de seguridad en un local nocturno de San Antonio, pero que además era bombero voluntario en su ciudad, Ñemby.

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El joven fue golpeado y luego baleado en el pecho, supuestamente por seis hombres que actuaron en tres motocicletas, según la versión que dio inicialmente su novia Rocío Gianina Rojas Pérez, de 30 años, quien lo acompañaba en ese momento.

Investigan supuesto transfondo pasional de homicidio en San Antonio

Sin embargo, un testigo dijo a la Policía que fue una sola persona a bordo de una motocicleta la que interceptó a la pareja.

El testigo también manifestó que el desconocido le pegó primero a la chica, tras lo cual su novio quiso defenderla y resultó baleado.

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La familia de Abel Antonio Duarte Núñez reveló al respecto que aparentemente Rocío Gianina Rojas Pérez venía recibiendo amenazas de parte de su expareja.

Por ende, ahora se sospecha que este fue un crimen pasional, más que con fines de robo.

Por la supuesta contradicción de la mujer, la fiscala María Soledad Quiñónez Astigarraga ordenó su detención, que fue materializada por policías de la comisaría 24° Central de San Antonio.