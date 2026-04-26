Maleantes en moto balean a un guardia de seguridad privada y golpean a su pareja

La víctima del ataque a tiros fue identificada como Abel Antonio Duarte Núñez (21), domiciliado en el barrio Cañadita de la ciudad de Ñemby, quien sufrió golpes en la cara y un disparo de revólver calibre 22 en el pecho.

De acuerdo con el informe elevado del caso por los investigadores, Duarte trabaja como seguridad de un local gastronómico y que a la vez funciona como un local bailable durante la madrugada, que está ubicado en el límite entre las ciudades de San Antonio y Ñemby.

En la mañana de hoy, el trabajador salió de su lugar de trabajo y junto a su pareja Rocío Gianina Rojas Pérez (30) se dirigieron a la casa a bordo de una motocicleta.

Sin embargo, cuando llegaron a la intersección de las calles Tres Fronteras y 29 de Septiembre fueron interceptados por los maleantes, seis aproximadamente que estaban a bordo de tres motocicletas.

Golpearon a la pareja y dispararon al nombre

Los delincuentes obligaron a la pareja a descender del biciclo, mientras unos comenzaron a golpear a la mujer, los otros hicieron los mismos con el guardia, hasta que un criminal sacó un revólver y disparó a al guardia, quien cayó en medio de la calle.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego los atacantes se alejaron del sitio sin llevarse absolutamente nada de las víctimas. Con ayuda de los vecinos, el herido fue auxiliado y derivado al Hospital de la ciudad de Ñemby, donde confirmaron la gravedad de la herida que sufrió.

Ataque sería por celos

Algunos allegados informaron a los investigadores que Duarte estaba sufriendo amenazas constantes de parte de la expareja de su novia.

Efectivos de Investigaciones fueron comisionados a la zona para tratar de identificar plenamente y tratar de ubicar al principal sospechoso de ser el responsable del ataque a tiros contra el guardia de seguridad.