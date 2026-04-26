Maleantes en moto balean a un guardia de seguridad privada y golpean a su pareja

La víctima del ataque a tiros fue identificada como Abel Antonio Duarte Núñez (21), domiciliado en el barrio Cañadita de la ciudad de Ñemby, quien sufrió golpes en la cara y un disparo de revólver calibre 22 en el pecho.
De acuerdo con el informe elevado del caso por los investigadores, Duarte trabaja como seguridad de un local gastronómico y que a la vez funciona como un local bailable durante la madrugada, que está ubicado en el límite entre las ciudades de San Antonio y Ñemby.
En la mañana de hoy, el trabajador salió de su lugar de trabajo y junto a su pareja Rocío Gianina Rojas Pérez (30) se dirigieron a la casa a bordo de una motocicleta.
Sin embargo, cuando llegaron a la intersección de las calles Tres Fronteras y 29 de Septiembre fueron interceptados por los maleantes, seis aproximadamente que estaban a bordo de tres motocicletas.
Golpearon a la pareja y dispararon al nombre
Los delincuentes obligaron a la pareja a descender del biciclo, mientras unos comenzaron a golpear a la mujer, los otros hicieron los mismos con el guardia, hasta que un criminal sacó un revólver y disparó a al guardia, quien cayó en medio de la calle.
Luego los atacantes se alejaron del sitio sin llevarse absolutamente nada de las víctimas. Con ayuda de los vecinos, el herido fue auxiliado y derivado al Hospital de la ciudad de Ñemby, donde confirmaron la gravedad de la herida que sufrió.
Ataque sería por celos
Algunos allegados informaron a los investigadores que Duarte estaba sufriendo amenazas constantes de parte de la expareja de su novia.
Efectivos de Investigaciones fueron comisionados a la zona para tratar de identificar plenamente y tratar de ubicar al principal sospechoso de ser el responsable del ataque a tiros contra el guardia de seguridad.