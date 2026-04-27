Detienen a integrantes de Calavera, banda que tenía en zozobra al barrio San Francisco

En una ofensiva frontal contra el microtráfico y la violencia territorial, el Departamento de Control del Crimen Organizado de la Policía Nacional ejecutó desde la madrugada de este lunes cinco allanamientos simultáneos en el Barrio San Francisco.

El objetivo principal fue desmantelar las facciones autodenominadas “Calavera” y “Anticalavera”, grupos que mantenían bajo zozobra a la comunidad debido a una sangrienta disputa por el control de la venta de estupefacientes.

Durante el despliegue, las fuerzas del orden lograron la aprehensión de tres sujetos señalados como presuntos integrantes de la célula delictiva “Calavera”, quienes son:

Lidio Raúl Cabrera Lima (33)

Cristhian David Cabral Díaz (21)

Ángel Daniel González (21)

Todos cuentan con antecedentes y fueron localizados en diferentes viviendas del complejo habitacional, señaladas previamente como puntos estratégicos de logística y distribución.

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El registro de los domicilios arrojó resultados positivos para la investigación. En la Vivienda 5, ocupada por Cabrera Lima, los intervinientes incautaron un revólver calibre .38 con ocho cartuchos sin percutir y dispositivos móviles de alta gama.

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Por otro lado, en la Vivienda 3, donde se encontraba González, se hallaron réplicas de armas de fuego y dosis de marihuana, mientras que en la Vivienda 4, perteneciente a Cabral Díaz, se confiscaron pasamontañas, elementos clave que sugieren la participación de los sospechosos en asaltos u otros hechos punibles en la zona.

Según los investigadores, la presencia de estas facciones había convertido al barrio en una zona de alta peligrosidad debido a los constantes enfrentamientos por la hegemonía del mercado ilícito.

Con la incautación de balanzas de precisión, múltiples tarjetas SIM y una decena de teléfonos celulares, la Policía espera desglosar la red de contactos y comunicaciones que sostenía esta estructura criminal.