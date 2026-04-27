Allanamientos simultáneos en Barrio San Francisco dejan detenidos e incautaciones

En un despliegue encabezado por el Departamento de Control del Crimen Organizado, la Policía Nacional realizó cinco allanamientos simultáneos desde tempranas horas de este lunes en el barrio modelo San Francisco.

El operativo busca desarticular facciones criminales, denominadas Calavera y la otra Anticalavera, que mantienen en vilo a la comunidad por la disputa del control territorial para la venta de drogas.

El Comisario Rolando Benítez, director del Departamento de Crimen Organizado, explicó que el objetivo central es “sacar de circulación a personas que están creando zozobra en el lugar, quebrantando la seguridad y la tranquilidad de este barrio”.

Respecto a los resultados inmediatos, el jefe policial confirmó la demora de personas y el hallazgo de evidencias clave: “Hasta el momento se tienen aprehendidas a dos personas y se ha encontrado un arma corta, una réplica de arma y sustancias que están siendo analizadas por el Departamento Antinarcóticos”, detalló.

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Uno de los puntos más preocupantes destacados por el Comisario Benítez es el perfil de los involucrados en estos hechos violentos. “Lastimosamente, en estos casos, en su mayoría son menores de edad que caen en adicciones y, bajo los efectos de estas sustancias, salen a cometer algún hecho punible”, lamentó el uniformado.