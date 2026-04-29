Dictan condena por feminicidio en Amambay: 18 años de cárcel para el que quemó la casa con la esposa adentro

Un hombre identificado como Leonardo Gómez, indígena de 50 años, fue declarado culpable de feminicidio tras un juicio oral y público realizado en el Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero y condenado a 18 años de cárcel. El proceso penal llevado a cabo por el fiscal Andrés Cantaluppi, se originó en mayo del 2023, cuando el hoy sentenciado a prisión provocó el incendio de la casa en la que vivía con su esposa. El fuego consumió la vivienda en cuyo interior se encontraba la víctima identificada como Leonarda Duarte Zárate, de 36 años, quien murió carbonizada.

El violento episodio se registró en una comunidad indígena de la ciudad de Zanja Pytã. El tribunal de sentencia que juzgó al hoy condenado estuvo integrado por los jueces Mario Peralta, como presidente, Librada Peralta y Marcelina Quintana.

El hecho conmocionó a todos

El hecho ocurrió el 25 de mayo del 2023; aquella noche, un incendio llamó la atención de un joven, hijo de la víctima, que vivía a pocos metros de la vivienda afectada por el siniestro. El joven encontró a la pareja de su madre, de nombre Leonardo Gómez, dando vueltas alrededor de la casa, le preguntó por su madre, a lo que Gómez simplemente huyó sin decir nada; posteriormente se confirmó lo peor, la mujer identificada como Leonarda Duarte Zárate (36) había quedado atrapada por el fuego y murió carbonizada.

El caso que conmocionó a toda la comunidad ocurrió en la comunidad indígena Itaypavusu, distrito de Zanja Pytã, Departamento de Amambay; posteriormente, el sospechoso fue detenido e imputado.

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Finalmente, tras el juicio, con la confirmación vía pericia técnica de que el incendio fue provocado y las manifestaciones de un testigo, el acusado fue declarado culpable y condenado por un tribunal de sentencia de Pedro Juan Caballero.