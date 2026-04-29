Video: Así actuaron delincuentes que hurtaron dinero de una despensa en Obligado

Una despensa ubicada en el barrio Ko’eju del distrito de Obligado, departamento de Itapúa, fue blanco de un hurto agravado durante la madrugada de este lunes. El hecho ocurrió aproximadamente a las 03:30. La propietaria del local, identificada como Úrsula Irene Karaputny Gysin, radicó la denuncia en la Comisaría 13ª de la zona.

Según el informe policial, la víctima se despertó por ruidos provenientes de la parte del local comercial de su vivienda. Al levantarse a verificar, encontró la puerta de vidrio templado rota y la persiana metálica de acceso semiabierta.

Al revisar el interior, constató que delincuentes se habían llevado la caja registradora del negocio, que contenía aproximadamente G. 200.000 en efectivo, además de un manojo de llaves del local.

El caso fue remitido a la Fiscalía, a cargo del agente de la Unidad Penal en Colonias Unidas, Héctor Garay.

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Buscan identificar a autores

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a dos personas de sexo masculino, ambas vestidas con abrigos con capucha.

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Uno de ellos rompe a patadas el vidrio, mientras el otro verifica que no sean observados por los propietarios. Ambos ingresan, toman la caja registradora y realizan una rauda fuga.

Las grabaciones fueron puestas a disposición de las autoridades para la investigación.

El hecho pone en evidencia la vulnerabilidad de los pequeños comerciantes en zonas residenciales durante las horas nocturnas. Además, en la región de las Colonias Unidas es una preocupación la escalada de casos de inseguridad en los últimos meses.