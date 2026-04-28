Investigan a grupo armado que cometió atraco domiciliario en Hohenau

Un grupo de tres hombres encapuchados irrumpió en una vivienda ubicada en el microcentro de Hohenau durante la madrugada de este lunes, según el informe de la Comisaría 12.ª local.

El propietario de la residencia, identificado como Cristian del Pilar Benítez, manifestó que los maleantes lo redujeron para apoderarse de dinero en efectivo.

Según detallaron los intervinientes, los asaltantes se alzaron con la suma de G. 4.200.000 y se dieron a la fuga en un automóvil, de acuerdo con el relato de la víctima.

En el lugar fueron convocados agentes de los departamentos de Criminalística e Investigaciones para recabar indicios sobre esta banda criminal. El hecho fue informado al fiscal de la Unidad Penal de las Colonias Unidas, Héctor Garay.

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El atraco

Benítez relató a los investigadores que, cerca de las 2:30, escuchó un estruendo y se levantó a inspeccionar su hogar.ar.

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En el trayecto se topó con los asaltantes, quienes lo tomaron por sorpresa; señaló que los mismos actuaron a cara cubierta y con armas de fuego en mano.

Los uniformados verificaron que los delincuentes ingresaron tras realizar una abertura en el tejido del terreno y, posteriormente, forzaron la puerta principal de la vivienda.

Si bien la residencia cuenta con cámaras de circuito cerrado, los equipos no tenían tarjeta de memoria, por lo que no se dispone de un registro grabado del momento del atraco.

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Inseguridad en Colonias Unidas

El fiscal de la causa manifestó que, si bien se evidencia una reducción sustancial en los asaltos violentos en los últimos 15 días, se nota un importante aumento de estos casos en los últimos meses en las Colonias Unidas (Hohenau, Obligado y Bella Vista).

Esta zona se caracterizaba por tener un bajo índice de criminalidad, apuntó el agente. Sin embargo, señaló que se han registrado incluso hasta dos asaltos violentos en un solo día, una situación sin precedentes en la región durante los últimos años.

Explicó que se sospecha que delincuentes de otros puntos del departamento podrían estar ingresando a la zona para cometer ilícitos, por lo que no se descarta un traslado de la inseguridad hacia esta parte del país.