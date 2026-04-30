Incendio consume cinco casillas comerciales en Pedro Juan Caballero

La Dirección de Policía de Amambay informó sobre un incendio ocurrido en la madrugada de este jueves en Pedro Juan Caballero. El siniestro derivó en la destrucción de gran parte de unas 5 casillas en cuyo interior se encontraban mercaderías para la venta.

Si bien no hubo heridos, el evento causó grandes pérdidas para los permisionarios. El hecho sucedió sobre la calle Doctor Francia casi Iturbe, según un informe de la Comisaría 2da. Bomberos voluntarios de esta ciudad y bomberos militares de Ponta Porã, Brasil, se unieron y lograron controlar el fuego y evitar su propagación.

¿Cuál fue la causa del incendio?

El comisario Aníbal Franco, jefe de la Comisaría 2da de Pedro Juan Caballero, informó que aparentemente fue un cortocircuito la causa del incendio, no obstante, indicó que los especialistas trabajarán en determinar a ciencia cierta cómo se originó el siniestro. La ardua tarea de los bomberos permitió evitar que las llamas afecten a otros locales, según el uniformado.

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