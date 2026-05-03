“Polichespi” comparecerá ante Fiscalía de Narcotráfico

El supuesto polichespi involucrado es el suboficial ayudante Óscar Daniel Duarte López, de 21 años, egresado de la promoción 2024 del Colegio de Policía, que a su vez fue la primera remesa de los ahora conocidos como policías exprés, porque tuvieron apenas cinco meses de adiestramiento.

El joven agente figura aún como personal de la comisaría 19° del barrio Jara de Asunción, pero ayer fue enviado como apoyo a la comisaría 3° del centro de Asunción, desde donde a su vez le asignaron la cobertura de un punto crítico en el Mercado 4, específicamente en la esquina de Pettirossi y General Aquino.

Efectivamente, el suboficial Duarte acudió correctamente uniformado y equipado a su guardia, donde sin embargo fue grabado por una cámara de seguridad cuando entre las 10:23 y las 10:28 preparaba y fumaba un cigarro de marihuana, conocido vulgarmente como porro.

Justo hubo un robo en esa zona

El video de esa zona y de ese horario fue verificado porque coincidentemente hubo un robo, pero al final las imágenes terminaron enseñando la inesperada conducta del policía.

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Indignados y molestos, los propios comerciantes de la zona llamaron a la comisaría 3° a reportar el suceso.

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Rápidamente, llegó al lugar una patrullera a cargo del subjefe de esa comisaría, subcomisario Juan González. Pero para colmo, los efectivos ya ni siquiera encontraron en su puesto al suboficial ayudante, por lo que lo llamaron por celular y finalmente apareció en el sitio recién 20 minutos después.

Como corresponde, y por protocolo de seguridad, los policías de la comisaría 3° primero desarmaron al suboficial ayudante para revisarlo y encontraron en uno de los bolsillos de su uniforme una bolsa con una importante porción de marihuana que por los visto tenía como “reserva”.

El supuesto polichespi fue remitido directamente a su unidad de origen, la comisaría 19°, mientras que las actuaciones fueron comunicadas al fiscal de Narcotráfico de turno, Luis Amado Said Frágueda.

El representante del Ministerio Público confirmó hoy que llamará a una declaración indagatoria al uniformado, ante un eventual proceso penal.

“Polichespi” no es el único: hay muchos adictos con uniforme

Según datos de la propia Policía Nacional, hay una gran cantidad de agentes, entre oficiales y suboficiales, que actualmente no pueden trabajar normalmente porque se hallan bajo tratamiento o resguardo por problemas de adicciones.

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De hecho, entre las últimas promociones de policías exprés, ingresaron a la institución numerosos jóvenes que ya padecían dicha enfermedad.

Las debilidades en el proceso de selección de estos jóvenes, motivadas por la necesidad de incorporar masivamente, derivaron en la contaminación de una importante parte del plantel de nuevos egresados.