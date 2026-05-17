Policiales
17 de mayo de 2026 a la - 08:25

Operativo Umbral: más de 50 mujeres fueron trasladadas desde la cárcel de Misiones

Grupo de soldados en formación, con armamento, mientras dos mujeres caminan hacia ellos, una con sudadera rosa.
Fuerte dispositivo de seguridad policial y militar fue desplegado durante el operativo “Umbral”, que permitió el traslado de 59 mujeres privadas de libertad desde la Penitenciaría Regional de Misiones.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. En el marco del operativo denominado “Umbral 2.5”, 56 mujeres privadas de libertad fueron trasladadas desde la Penitenciaría Regional de Misiones hacia la Penitenciaría de Emboscada. El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada de este domingo, bajo fuerte custodia policial y militar.

Por Jesús Riveros

En total fueron trasladadas 56 mujeres privadas de libertad, que se encontraban recluidas en la Penitenciaría Regional de Misiones. Todas fueron llevadas al Complejo Penitenciario de Emboscada a bordo de dos ómnibus.

Según el informe emitido por la Policía Nacional, el operativo denominado “Umbral 2.5” se llevó a cabo alrededor de las 3:00 de este domingo 17 de mayo, bajo una fuerte custodia policial y con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Lea más: Video: casi 500 presos fueron llevados de Tacumbú al penal de máxima seguridad de Emboscada

Traslado de varones a otras cárceles

Paralelamente, según el informe policial, también fueron trasladados reclusos varones desde esta penitenciaría de Misiones. Dos fueron llevados a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y uno a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, también en un vehículo de transporte penitenciario.

Los ómnibus fueron escoltados y acompañados por personal a cargo del mayor Javier Constantini, de las Fuerzas Armadas. En total, 59 personas privadas de su libertad dejaron Misiones en el marco de este operativo de traslado.