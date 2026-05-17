Operativo Umbral: más de 50 mujeres fueron trasladadas desde la cárcel de Misiones

En total fueron trasladadas 56 mujeres privadas de libertad, que se encontraban recluidas en la Penitenciaría Regional de Misiones. Todas fueron llevadas al Complejo Penitenciario de Emboscada a bordo de dos ómnibus.

Según el informe emitido por la Policía Nacional, el operativo denominado “Umbral 2.5” se llevó a cabo alrededor de las 3:00 de este domingo 17 de mayo, bajo una fuerte custodia policial y con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas de la Nación.

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Traslado de varones a otras cárceles

Paralelamente, según el informe policial, también fueron trasladados reclusos varones desde esta penitenciaría de Misiones. Dos fueron llevados a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo y uno a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, también en un vehículo de transporte penitenciario.

Los ómnibus fueron escoltados y acompañados por personal a cargo del mayor Javier Constantini, de las Fuerzas Armadas. En total, 59 personas privadas de su libertad dejaron Misiones en el marco de este operativo de traslado.