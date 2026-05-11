Video: casi 500 presos fueron llevados de Tacumbú al penal de máxima seguridad de Emboscada

A partir de las 22:00 del domingo se puso en marcha un amplio operativo policial-militar para el traslado de internos desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta la Penitenciaría Regional Martín Mendoza, ubicada en Emboscada.

El procedimiento involucró a unos 462 reclusos, todos ellos condenados, según el informe preliminar brindado por las autoridades de seguridad.

La movilización se realizó bajo un fuerte dispositivo de custodia, en medio del proceso de reorganización del sistema penitenciario impulsado por el Gobierno tras reiteradas crisis de seguridad y denuncias de hacinamiento en Tacumbú.

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Participaron fuerzas especiales y militares

De acuerdo con el reporte policial, en el operativo de extracción participaron agentes de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), efectivos de la Agrupación Especializada y numeroso personal de la Dirección de Policía de Asunción.

A esto se sumó la participación de efectivos de las Fuerzas Militares, que tuvieron a su cargo el abordaje, el itinerario y la seguridad durante el trayecto hasta el penal de Emboscada.

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El movimiento de internos se desarrolló en medio de estrictas medidas de seguridad y bajo hermetismo oficial, considerando el perfil de varios de los condenados trasladados.

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Anuncian conferencia de prensa

El Gobierno convocó para este lunes, a las 07:00, una conferencia de prensa en la que autoridades brindarían mayores detalles sobre el operativo y los objetivos del traslado.