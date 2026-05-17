Verdulero fue baleado en un asalto en San Antonio

El asalto se produjo a las 19:04 de ayer, sábado, frente al local comercial denominado Autoservis Milagros, situado en la avenida San Antonio esquina calle Eusebio Ayala, frente a la escuela Cándida Achucarro, en el barrio Achucarro de la ciudad de San Antonio, departamento Central.

El informe de la comisaría 63° Central del barrio San Jorge de San Antonio dice que los autores del hecho fueron dos hombres vestidos de negro y que usaron capuchas. En el video del caso se nota que son robustos.

La víctima fue Rafael Antonio García Aguayo, de 42 años, quien llegaba a su local en un camión Mitsubishi Canter con ploteado de su negocio.

De hecho, según los policías intervinientes, el comerciante venía de otro local que tiene en la misma zona.

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En el video se ve que los delincuentes atacaron cuando la víctima estaba por bajar de su camión. Le pidieron el bolso que tenía y, tras un forcejeo, uno de los criminales disparó al menos dos tiros.

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Uno de los proyectiles impactó contra el abdomen del comerciante, quien quedó herido en el lugar y fue auxiliado por sus familiares.

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Los maleantes, en tanto, escaparon sin llevar nada. Lo hicieron en un auto probablemente Toyota New Vitz negro, con terminación de chapa 665, de acuerdo con lo que dijeron testigos.

Los policías de la comisaría 63° informaron hoy domingo que el herido está en el Hospital de Trauma de Asunción y que se halla en observación. Aparentemente, estaría fuera de peligro.