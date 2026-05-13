Asaltan a un exsenador a punta de pistola frente a su vivienda en Asunción

El exsenador Armando Vicente Espínola Wiezell (PLRA, periodo 1993-2008) denunció a través de sus redes sociales haber sido asaltado a plena luz del día, a solo metros de la entrada de su residencia.

Según relató, el hecho ocurrió alrededor de las 15:00 del martes, cuando el exparlamentario regresaba de un centro comercial. El asalto se produjo en la puerta del garage de su casa, ubicada en las inmediaciones de las avenidas Mariscal López y Denis Roa, una de las zonas más transitadas de la capital.

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Un accidente simulado para concretar el robo

Según el relato de Espínola, los delincuentes utilizaron una técnica de engaño para forzarlo a detenerse. Uno de los sujetos chocó la parte trasera de su vehículo de manera violenta.

Al bajarse para auxiliar al conductor, quien fingía estar lastimado, el exsenador fue encañonado con una pistola.

“Me asaltaron a punta de pistola”, expresó la víctima. Destacó además que los malvivientes le despojaron de su reloj Rolex Presidente, una pieza que heredó de su papá.

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Los asaltantes serían venezolanos

El exlegislador describió a los asaltantes como dos hombres con acento extranjero (venezolano). Uno de ellos fue descrito con barba tipo candado y frenillos, mientras que el segundo era un hombre afrodescendiente de aproximadamente 1,90 metros de estatura.

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“Calculo que miembros de la banda operan en el shopping, identificando los relojes y pasan el dato de los asaltantes”, señaló.

La víctima hizo hincapié en que este tipo de asaltos, marcados por el seguimiento previo y el uso de violencia armada en zonas residenciales no era habitual en el país. “Mucho cuidado. Estamos recibiendo otro tipo de criminales en Asunción”, advirtió a la ciudadanía.