Balean un lavadero y dejan una pancarta amenazante en Pedro Juan Caballero

Desconocidos efectuaron varios disparos contra un lavadero ubicado en el barrio María Victoria de la ciudad de Pedro Juan Caballero en la madrugada de este lunes.

Los criminales dejaron un manuscrito con un mensaje amenazante que se puede interpretar como una amenaza de muerte. “2do aviso, al 3ro ustedes van a rodar 1×1” decía parte de la pancarta escrita en portugués, dejada en el lugar de la balacera. Agentes de Criminalística tomaron intervención y recogieron cinco vainillas servidas y percutidas, calibre 9 mm, según un boletín policial.

Investigan trasfondo y buscan a autores

Desde la Policía Nacional indicaron que los investigadores están abocados a la búsqueda de los autores materiales e intelectuales del hecho y la determinación del trasfondo.

Fuentes investigativas indicaron que el reciente hecho está vinculado con otro episodio similar registrado en la noche del viernes cuando desconocidos balearon una funeraria que pertenece a Lucía Morel Alves, quien también es propietaria del lavadero blanco de ataque esta madrugada.

Las mismas fuentes señalaron que existen dos conflictos judiciales, uno por un caso laboral y otro por difamación e injuria, pero hasta el momento no encontraron un vínculo con lo que ahora se investiga; agregaron que la propietaria de los locales atacados, recibió mensajes en los que le hablaban de una deuda que debía pagar, pero la misma manifestó a los intervinientes que no tenía ninguna deuda con nadie.

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La fiscala Reinalda Palacios fue la primera en intervenir en el caso desde la Fiscalía. Desde el Ministerio Público informaron que están realizando las diligencias para tratar de dilucidar los dos casos registrados recientemente.