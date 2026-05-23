Alerta MAFE: buscan a cinco personas desaparecidas, entre ellas tres menores

Una de ellas es la adolescente María Johana Venialgo Silva (15 años), vista por última vez ayer, viernes, aproximadamente a las 18:00 en el Colegio Nacional Carmen del Paraná, de la ciudad de Capiatá, departamento Central.

Otra menor de edad que está siendo buscada es María Isabel Jiménez Rodríguez (15), vista por última vez en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Tacuatí, departamento de San Pedro, el pasado jueves aproximadamente a las 21:20.

También se solicita ayuda para localizar a Isidro Villamayor (75), visto por última vez el pasado miércoles, aproximadamente a las 10:00, en un domicilio sobre la calle Curupayty de la ciudad de Capiatá.

Finalmente, se busca también a Ramona Miranda Arias (22) y a María Fernanda Miranda Arias (2), vistas por última vez en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná.

¿Dónde puedo dar información?

Quienes cuenten con información sobre la ubicación de las personas mencionadas pueden contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional a la línea 130, al sistema 911 o, en el caso de los menores, a la línea 147 de Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez.