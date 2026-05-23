¡Fraude con figuritas del Mundial! Incautan 200.000 unidades falsificadas en Brasil

El furor por completar el álbum de la Copa Mundial 2026 se ha convertido en una fiebre que recorre toda la región, pero la pasión también ha despertado a las redes criminales.

Recientemente, la Policía Civil de Río de Janeiro, Brasil, asestó un golpe contundente al mercado negro al decomisar aproximadamente 200.000 figuritas falsificadas en un operativo realizado en Nova Iguaçu.

La acción, ejecutada por la Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), se produjo durante la intercepción de un bus donde, además de las pegatinas, se hallaron cientos de camisetas falsificadas de la selección brasileña.

Según las autoridades, el cargamento provenía de São Paulo y buscaba abastecer la alta demanda de un público ansioso por completar sus colecciones.

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Aunque el golpe ocurrió en Brasil, el impacto resuena con fuerza en Paraguay, donde el coleccionismo de figuritas del Mundial es una tradición que hoy moviliza a familias enteras.

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Ante este escenario, las autoridades y los distribuidores oficiales mantienen un monitoreo constante para proteger al consumidor local.

El fenómeno de la falsificación no es nuevo, pero la sofisticación de los delincuentes ha llegado a niveles preocupantes, llegando incluso a mezclar sobres falsos con productos originales en los puntos de venta para engañar a los compradores desprevenidos.

¿Cómo evitar caer en la trampa?

La empresa Panini, titular de los derechos, ha reiterado su advertencia sobre la circulación de versiones piratas, las cuales suelen presentar irregularidades en la calidad del papel y nitidez de las imágenes.

Para los coleccionistas paraguayos, la recomendación es clara:

Verificar el canal de venta: Adquirir los sobres únicamente en locales comerciales reconocidos y distribuidores autorizados.

Cuidado con el precio: Los precios “demasiado bajos” en plataformas digitales suelen ser la principal señal de alerta de un producto apócrifo.

Calidad del empaque: Observar detalles en el sellado y la impresión, que en las falsificaciones suelen ser borrosos o inconsistentes.

Mientras la cuenta regresiva para el torneo continúa, el llamado es a la responsabilidad, asegurando que la única preocupación de los aficionados sea conseguir esa figurita difícil para completar el tan ansiado álbum del Mundial 2026.