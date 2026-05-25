Madre e hijo detenidos durante un procedimiento de Antinarcóticos en la ciudad de Itá

Los detenidos por supuesto tráfico de estupefacientes hoy en Itá son Petrona Martínez (47) y su hijo Cristhian Martínez (27), quien aparte de ser sorprendido con 195 dosis de cocaína, también tenía una orden de captura por un hecho de hurto agravado del año pasado. De acuerdo con fuentes policiales, la mujer desde hace un buen tiempo se convirtió en una de las principales distribuidoras de la mencionada droga en aquel sector de la localidad iteña.

Según los oficiales, las actividades de la mujer y su hijo fueron detectadas hace un tiempo, sin embargo era muy difícil poder sorprenderlos con la mercancía, pues ambos se movían con mucha agilidad y casi nunca tenían consigo la sustancia.

Mercancia para la semana

Sin embargo, poco después de la media mañana de hoy agentes antidrogas de la Policía fueron alertados de que la mujer y su hijo recibieron una importante cantidad del polvo blanco para distribuir durante la semana.

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Los uniformados comunicaron el dato al fiscal Marco Amarilla, quien diligentemente organizó el operativo y se procedió a realizar el allanamiento a la casa de la sospechosa, donde efectivamente los miembros de la comitiva encontraron a los dos sospechosos y en poder de ellos 58 gramos de cocaína, distribuida en 195 dosis.

Petrona y su hijo Cristhian, juntamente con todas las evidencias en poder ellos fueron depositados en la base de la mencionada unidad policial, donde quedaron a cargo del Ministerio Público.