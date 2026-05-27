Buscan a un hombre desaparecido en Puerto Antequera

Lo llamativo del caso es que su desaparición se denunció recién el 10 de mayo en la sede de la Comisaría 2ª de Puerto Antequera, teniendo en cuenta que desde el 1 de mayo sus familiares perdieron contacto con esta persona.

Desde ese momento, la Policía y la Fiscalía realizan la búsqueda del mismo con resultados infructuosos.

Se trata de Roberto Blanco, de 60 años, domiciliado en el barrio Santo Domingo de esta ciudad, quien, según el informe brindado a la Policía por sus familiares, el 1 de mayo estuvo compartiendo el festejo con un grupo de personas en el predio de una granja ubicada a unos 3 kilómetros del centro urbano de esta ciudad, donde también estaban dos hermanos suyos.

El reporte indica que Blanco retiró del lugar cerca de las 19:30, montado en una bicicleta con dirección hacia su domicilio, pero nunca llegó a su destino.

Sobre el caso, contactamos con el subcomisario Pedro Acuña, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de la sede policial Nº 2ª de PuertoAntequera, para conocer el avance de la búsqueda y localización del poblador.

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Al respecto, el uniformado señaló que hasta hoy no se tiene ninguna información del señor Roberto Blanco, a pesar de la intensa búsqueda que se sigue realizando en la zona donde supuestamente se lo vio por última vez por sus allegados, incluidos sus hermanos y el encargado de la granja.

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Se pide información

En ese contexto, el subcomisario Acuña solicitó a la ciudadanía de Puerto Antequera y localidades adyacentes comunicar cualquier información que pueda ser útil para la localización del desaparecido en las comisarías más cercanas o al 911 durante las 24 horas del día, mientras la Policía y la Fiscalía continúan con la investigación.