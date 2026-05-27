Santaní: quemazón causa accidente fatal sobre la ruta PY03

El suceso se produjo aproximadamente a las 16:15 de hoy sobre la ruta PY03, a la altura del kilómetro 147 de la compañía Guaica de esta ciudad, a pocos metros del lugar conocido como Cruce Costa Pucú. La víctima fatal es Ricardo Morán Mancuello, casado, de 74 años de edad, chofer, domiciliado en Campo Verde de la compañía 10 de Capiatá.

El fallecido estaba al mando de un tractocamión cisterna 6x2 de la marca Scania, cargado con combustible, modelo R420, color blanco, matrícula N.º AAHB519, que, según las evidencias encontradas en el lugar del siniestro y algunos testigos presenciales del lamentable suceso, se dirigía de sur a norte.

Conforme a los datos preliminares, el accidente se habría producido a consecuencia de la quemazón de un pastizal al costado de la ruta por donde circulaba el rodado, cuando la víctima fatal se había bajado del vehículo luego de estacionar en la banquina del lado derecho, a raíz de la inmensa humareda que en ese momento dificultaba continuar su viaje.

Según las averiguaciones realizadas por los intervinientes, el conductor de la cisterna fue atropellado por otro vehículo, cuyo chofer no fue identificado debido a que el mismo se dio a la fuga y no se quedó a auxiliar al accidentado.

De acuerdo al informe brindado por efectivos de la comisaría 8ª de Santaní, cuando los uniformados llegaron al lugar del siniestro, el conductor del transportador de combustible ya estaba sin signos de vida en medio de la ruta.

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Intervinientes

Intervinieron en el suceso efectivos de la comisaría 8ª, la Patrulla Caminera de la zona, agentes de la Sección de Hechos Punibles, el Ministerio Público y otras dependencias encargadas de este tipo de sucesos.

Evitar quemas intencionales

Sobre lo sucedido, el jefe de la comisaría 8ª de Santaní, comisario Diego Espínola, recomendó a los dueños de los establecimientos ubicados en las cercanías de la ruta PY03 y de otras vías del departamento de San Pedro evitar la quema intencional de pastizales, ya que ponen en peligro la vida de los conductores que circulan por estos tramos, principalmente cuando se trata de incendios de gran magnitud, aseveró.