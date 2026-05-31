Detienen a un sujeto con frondosos antecedentes en Santa Rosa del Aguaray

El detenido fue identificado como Fernando Mereles Almirón, paraguayo, soltero, de 24 años, domiciliado en la comunidad de Camba Ycuá, distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

Según el informe policial, agentes realizaban patrulla preventiva en la zona rural cuando visualizaron al sospechoso sobre la vía pública.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó huir e ingresó a una propiedad ajena, pero finalmente fue reducido y detenido por los intervinientes.

<b>Contaba con dos órdenes de captura</b>

Tras verificar sus datos, los agentes constataron que el detenido poseía dos órdenes de captura pendientes.

Una de ellas por una causa de hurto agravado y otros, mientras que la segunda corresponde a una investigación por un supuesto hecho de violación sexual en niños.

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<b>También registraba antecedentes y restricciones</b>

Además de las órdenes de captura, el hombre registraba antecedentes por reducción, hurto y tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes.

Asimismo, pesaban sobre él medidas cautelares como prohibición de portar armas, consumir bebidas alcohólicas y salir del país.

<b>Quedó a disposición de la justicia</b>

Durante el procedimiento, los agentes informaron al detenido sobre sus derechos constitucionales conforme al de la Constitución Nacional.

Posteriormente, Fernando Mereles Almirón fue trasladado hasta la sede policial, donde permanece a disposición del Ministerio Público y de la unidad penal correspondiente.