Policía del Grupo Lince va a la Agrupación por supuesto abigeato

La operación contra el abigeato se llevó a cabo el martes 2 de junio pasado en la compañía Tacuatí de la ciudad de Valenzuela, departamento de Cordillera.

Los detenidos resultaron ser Victorino Herrera Espínola, de 34 años; Arnaldo Pérez Espínola, de 29 años, y Cristian David Paredes González, de 26 años.

Este último es un suboficial segundo de la Policía Nacional, asignado al cuartel central del Grupo Lince en Luque, quien sería el cabecilla de la banda desarticulada.

El fiscal de Piribebuy, Rubén Darío Romero Acosta, imputó a los tres detenidos por el hecho punible de abigeato, aunque de acuerdo con el resultado de la investigación podría ampliarse también a asociación criminal.

La jueza de Caacupé, Silvia Carolina Cáceres Riveros, decretó ayer la prisión preventiva del uniformado en el cuartel de la Agrupación Especializada, en Asunción, y de los dos civiles en la penitenciaría regional de Padre Juan de la Vega, en Emboscada.

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Tras denuncia de abigeato, policía cayó con dos civiles

El policía y los civiles fueron capturados por agentes de la comisaría 19° de Valenzuela, aunque tras una llamada de los propios pobladores, quienes ya estaban en alerta tras los últimos casos de faenamiento clandestino que ocurrieron en la zona.

Uno de los casos se produjo entre la noche del 19 y madrugada del 20 de mayo, cuando fueron faenadas tres vacas, y los autores usaron un vehículo Toyota Wish blanco, según dijeron los testigos.

Efectivamente, el policía y los civiles ahora imputados fueron sorprendidos a bordo del que sería el mismo vehículo.

De hecho, dentro del rodado se encontraron elementos usados habitualmente para el faenamiento, como piola, machetillos, serrucho, gancho, guantes, bolsas de hule, lazo de cuero, lima y pinza.