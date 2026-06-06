Fue a ver a la Albirroja en el Defensores y le robaron el auto: la Policía logró recuperarlo

La despedida de la selección paraguaya antes de una nueva fecha de competencias dejó una amarga experiencia para uno de los aficionados que acudió al estadio Defensores del Chaco. Mientras seguía el encuentro amistoso entre Paraguay y Nicaragua, delincuentes se llevaron su vehículo de la zona donde lo había estacionado.

La víctima, identificada como Federico Barrios, relató que dejó su automóvil sobre la calle Sexta, entre Montevideo y Colón, y tomó la precaución de compartir la ubicación para encontrarlo con facilidad al finalizar el partido.

Sin embargo, al regresar junto con una amiga, el rodado ya no estaba en el lugar.

“Llegué exactamente donde había enviado la ubicación y el vehículo ya no estaba. Reconocí perfectamente la casa frente a la que había estacionado y también las cámaras que había en la zona”, relató.

Lea más: Violento asalto en Limpio: cinco hombres armados robaron dos vehículos de una playa de ventas

Del festejo a la desesperación

Barrios explicó que inicialmente sintió una mezcla de sorpresa y angustia al confirmar que el automóvil había desaparecido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras constatar que no se trataba de una confusión sobre el lugar donde había estacionado, decidió llamar a la Policía y a familiares para pedir ayuda.

Según comentó, durante los minutos posteriores al hallazgo del robo vivió momentos de tensión debido a la presencia de personas que consideró sospechosas.

“Cuatro personas se acercaron a nosotros y después vimos que nos seguían. Nos fuimos a otro lugar para esperar a mis amigos y a la Policía”, relató.

Lea más: Video: adolescente es aprehendido tras robar un auto y provocar triple choque en Lambaré

Un celular olvidado fue clave para recuperar el rodado

La investigación tomó un giro favorable gracias a un detalle que terminó siendo decisivo. Dentro del automóvil había quedado un teléfono celular corporativo perteneciente a la víctima.

Barrios indicó que, tras realizar el rastreo del dispositivo, logró obtener una ubicación aproximada que posteriormente fue compartida con los agentes policiales.

Incluso después de la recuperación del vehículo, el sistema seguía marcando la ubicación del aparato a una o dos cuadras del sitio donde fue hallado el automóvil.

“Llamé al teléfono y seguía sonando. Me llamó la atención porque normalmente cuando roban un celular lo apagan rápidamente”, explicó.

Lea más: Desarmaban auto robado en plena calle y fueron sorprendidos por el dueño

Hallaron el vehículo en San Vicente

El comisario Pablo Insfrán, de la Comisaría 2ª Metropolitana, informó que el vehículo fue localizado en el barrio San Vicente, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 14ª.

El jefe policial señaló que el rastreo del teléfono permitió alertar rápidamente a las dependencias cercanas y coordinar la búsqueda.

“Gracias a que dentro del vehículo se encontraba un celular corporativo, pudimos rastrear la ubicación y dar aviso a las demás dependencias. Finalmente, se logró ubicar el automóvil en el barrio San Vicente”, indicó.

La Policía convocó a personal de Criminalística y del Departamento de Automotores para realizar las pericias correspondientes y buscar evidencias que permitan identificar a los responsables.

Sospechan uso de llave maestra

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas por los investigadores, el vehículo no presentaba signos visibles de violencia en las cerraduras.

Por ese motivo, una de las hipótesis que manejan los intervinientes es que los delincuentes hayan utilizado una llave maestra o algún método similar para concretar el robo.

“A simple vista no se observa que la cerradura haya sido violentada. Se puede presumir que utilizaron una llave maestra”, señaló el comisario Insfrán.

Los investigadores también anunciaron que solicitarán imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona donde ocurrió el hecho para intentar reconstruir el recorrido de los autores.