Armada Paraguaya: investigan presunto abuso en escuela de suboficiales

El comando de las Fuerzas Armadas de Paraguay informó que la Suprema Corte de Justicia Militar está investigando un supuesto hecho de “abuso de autoridad y lesión” contra un alumno de la Escuela de Suboficiales de la Armada Paraguaya.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el general Nicolás Narváez, presidente de la Corte de Justicia Militar, explicó que el denunciante es un “ex grumete” que solicitó su desvinculación de la Escuela de Suboficiales la semana pasada.

El general Narváez dijo que la Justicia Militar y el Juzgado de Instrucción Militar que tomó el caso aún no han podido acceder a “mayores datos” sobre el supuesto hecho de abuso denunciado, pero indicó que se retiraron informes de la institución formativa.

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El director de la Escuela de Suboficiales afirmó que no hay ninguna denuncia oficial sobre el hecho en la institución, agregó el jefe militar.

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Solicitó exclusión de la Escuela de Suboficiales

El general Narváez comentó que, según le fue informado, el exaspirante a suboficial alegó como motivo de su pedido de exclusión de la escuela que su madre, quien vive en España, quiere llevarlo a vivir con ella en ese país europeo.

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Agregó que, según informes, “se realizó todo el protocolo necesario para su exclusión”, incluyendo inspecciones médicas en las que “no saltó nada llamativo” que pueda indicar posibles abusos físicos.