Muchas víctimas de maltrato en ámbitos militares no denuncian, dice ministro de Defensa

Ayer, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, presentó al Ministerio Público una denuncia de supuesta violación de derechos humanos luego de tomar conocimiento de la circulación en redes sociales de un video que mostraba a un cadete de último año del Liceo Militar Acosta Ñu agrediendo a un estudiante de segundo año.

El video muestra al cadete de mayor edad propinando varios golpes en la parte trasera de la cabeza al otro aspirante. El incidente ocurrió en 2021, pero las autoridades militares actuales recién tomaron conocimiento del hecho en los últimos días.

Ni la víctima ni el victimario continuaron sus carreras militares luego de pasar por el Liceo y actualmente son civiles, por lo que la Justicia Militar no tiene competencia para juzgar o castigar el supuesto abuso.

Es común que víctimas no denuncien, afirma ministro

“El video me indignó mucho, me pongo en el lugar de este pobre chico que sufre la agresión de este cobarde que se aprovecha de su autoridad”, dijo hoy, en comunicación con ABC Cardinal, el ministro González, quien resaltó que el caso y todos sus antecedentes están ahora en manos del Ministerio Público para “tomar las medidas que correspondan”.

El ministro dijo que no resulta sorprendente que la víctima nunca haya denunciado la agresión, ya que es una característica común de ese tipo de hecho que “la víctima se rehúsa a denunciar e identificar a su agresor”.

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Sin embargo, señaló que los delitos contra los derechos humanos no prescriben, por lo que el hecho de que hayan pasado cinco años desde la supuesta agresión no impedirá la investigación y un eventual castigo.

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El ministro González dijo que un hecho de presunta violación de derechos humanos en el seno de las Fuerzas Armadas perjudica la imagen de la institución, además de ser reprobable por “una cuestión de humanidad y empatía”.

“El maltrato no fortalece el espíritu; lo debilita, lo aliena”, dijo.

Combate al maltrato y el abuso de autoridad

Agregó que las fuerzas militares están buscando combatir el problema recurrente del maltrato en academias o cuarteles militares ampliando las investigaciones y las posibles consecuencias no solo a los victimarios, sino también a los superiores, que deberían controlar que ese tipo de hecho no ocurra.

Afirmó que, en casos similares anteriores, oficiales y suboficiales “fueron a parar a (la cárcel militar de) Viñas Cue” por no haber controlado la comisión de abusos en sus unidades.

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Comentó también que esta semana comenzó en las fuerzas singulares un ciclo de seminarios de lucha contra los abusos de autoridad.