Video: hombre fue aprehendido tras presuntamente “machetear” una camioneta en San Lorenzo

Anoche, en medio de la derrota de la Albirroja en su debut mundialista ante Estados Unidos, un hombre habría vandalizado con un machete una camioneta que supuestamente estaba frente a su vivienda en el barrio San Blas de San Lorenzo.

El aprehendido fue identificado como Juan Carlos Negri Gracía (32), quien no registra antecedentes y dio positivo al alcotest con 0.968 mg/L. Según brindados por el subcomisario Alcides Gaona, el incidente se produjo en el marco de una gran concurrencia de personas que se reunieron para observar el partido en una pantalla gigante.

Asimismo, cuando el propietario del vehículo fue alertado sobre los daños y se acercó para realizar el reclamo, la situación escaló, ya que el agresor habría utilizado el machete para amenazar al propietario de la Toyota modelo Hilux.

Sospechoso fue imputado

Finalmente, al percatarse de la aproximación de los uniformados policiales, el sospechoso intentó deshacerse del arma arrojándola en una zona oscura e incluso se resistió a la aprehensión, pero fue controlado por los efectivos. El caso quedó a cargo del fiscal Gerardo Chamorro, quien ya imputó al sospechoso por perturbación de la paz pública.

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