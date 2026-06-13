Luque: camionero alcoholizado fue detenido tras accidente de tránsito

Agentes de la Comisaría 3ra. de Luque intervinieron en un accidente de tránsito que se registró en la Avda. Las Residentas, zona del barrio La Amistad de Luque. El hecho dejó daños materiales y un herido.

Según los datos policiales, los vehículos involucrados fueron un camión y una motocicleta. El motociclista resultó herido y tras ser asistido por bomberos voluntarios, fue trasladado a un hospital donde se le diagnosticó una posible fractura en el brazo izquierdo.

Por su parte, el conductor del camión -cuya identidad no fue divulgada por la Policía- fue trasladado a la mencionada comisaría, al igual que ambos vehículos que fueron incautados. Tras un alcotest al hombre, esta dio un resultado positivo de 0.700 mg/l.

Conductor del camión quedó detenido

Con el aviso del hecho al Ministerio Público, se dispuso la detención del chofer alcoholizado, al igual que su permanencia dentro de la comisaría mientras se investiga el caso.

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