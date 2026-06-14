Oficial de Lince herido con arma de fuego por sospechoso denunciado por violencia de género

Rodrigo Antonio Ortiz, de 34 años, es el agente del grupo Lince que recibió un disparo de arma de fuego por parte de Manuel Cabrera Gutierrez, de 32 años.

Según el informe policial, el agente herido acudió como apoyo de sus camaradas de la Comisaría 1ra de Saltos del Guairá, ante un pedido de auxilio de una mujer identificada como Lilian Cubas González.

Según explicó el comisario Mario Pérez, jefe de Prevención, la mujer solicitó que personal policial acudiese a su residencia ubicada en el barrio Industrial, debido a que estaba teniendo problemas con su pareja, quien sería Manuel.

Los agentes acudieron y vieron que el sospechoso estaba en aparente estado etílico y creando sozobra en la zona. Apenas llegó el agente Lince, al descender de su motocicleta, recibió un impacto de arma de fuego en la pierna.

Lea más: Toma de rehén: comisario narra los minutos de tensión antes de disparar al sospechoso

Detención del sospechoso de disparar a un Lince

El comisario detalló que el sospechoso abandonó su arma en el lugar e intentó fugarse al escapar hacia una zona boscosa del lugar. Los demás agentes intervinieron y lo persiguieron hasta alcanzarlo, por lo que lograron detenerlo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El agente herido fue trasladado al hospital distrital; sin embargo, en el lugar no cuentan con los elementos para realizarle la cirugía, por lo que estarían trasladandolo nuevamente a Asunción o al hospital de Ciudad del Este.

“Dios gracias, está estable el eh compañero de trabajo. Estamos aguardando el traslado hasta la ciudad capital vía aérea y lo que nos está jugando un poquito en contra es la inclemencia del tiempo. No sabemos si llevarle hasta Ciudad del Este, Tesai o ser trasladado directamente vía aérea a la ciudad capital”, indicó el jefe policial.

Agregó que el arma incautada con la que disparó al agente y amenazó a su pareja, la denunciante, es un rifle de calibre 22 mm.

Además, el hombre cuenta con prohibiciones varias establecidas por la jueza penal de garantías Guillermina González, del juzgado del tercer turno de Salto de Guairá, por una sentencia del 23 de enero de este año por un caso de violencia familiar. Entre las prohibiciones de medidas sustitutivas a la prisión se encuentran la de consumir bebidas alcohólicas y la de acercarse a quien fue su víctima.