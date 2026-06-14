Policiales
14 de junio de 2026 a la - 16:34

Oficial de Lince herido con arma de fuego por sospechoso denunciado por violencia de género

Hombre en uniforme militar hablando por teléfono junto a policías y personas en un entorno exterior húmedo conambulancia en el fondo.
Oficial de Lince herido con arma de fuego por sospechoso denunciado por violencia de género en Saltos del Guairá.

Un agente de la agrupación motorizada especializada Lince fue herido por un disparo de arma de fuego, tras acudir como apoyo a una vivienda donde la pareja del autor del disparo denunció al hombre por supuesta violencia de género en Saltos del Guairá. El sospechoso fue detenido tras intentar huir y el arma con la que hirió al Lince fue incautada.

Por ABC Color

Rodrigo Antonio Ortiz, de 34 años, es el agente del grupo Lince que recibió un disparo de arma de fuego por parte de Manuel Cabrera Gutierrez, de 32 años.

Según el informe policial, el agente herido acudió como apoyo de sus camaradas de la Comisaría 1ra de Saltos del Guairá, ante un pedido de auxilio de una mujer identificada como Lilian Cubas González.

Según explicó el comisario Mario Pérez, jefe de Prevención, la mujer solicitó que personal policial acudiese a su residencia ubicada en el barrio Industrial, debido a que estaba teniendo problemas con su pareja, quien sería Manuel.

Los agentes acudieron y vieron que el sospechoso estaba en aparente estado etílico y creando sozobra en la zona. Apenas llegó el agente Lince, al descender de su motocicleta, recibió un impacto de arma de fuego en la pierna.

Lea más: Toma de rehén: comisario narra los minutos de tensión antes de disparar al sospechoso

Hombre en camiseta oscura preocupado, custodiado por policías con chalecos tácticos y armados en camioneta Chevrolet.
Oficial de Lince herido con arma de fuego por sospechoso denunciado por violencia de género en Saltos del Guairá. Manuel Cabrera Gutierrez detenido como sospechoso de herir de un disparo de arma de fuego a agente del grupo Lince.

Detención del sospechoso de disparar a un Lince

El comisario detalló que el sospechoso abandonó su arma en el lugar e intentó fugarse al escapar hacia una zona boscosa del lugar. Los demás agentes intervinieron y lo persiguieron hasta alcanzarlo, por lo que lograron detenerlo.

El agente herido fue trasladado al hospital distrital; sin embargo, en el lugar no cuentan con los elementos para realizarle la cirugía, por lo que estarían trasladandolo nuevamente a Asunción o al hospital de Ciudad del Este.

“Dios gracias, está estable el eh compañero de trabajo. Estamos aguardando el traslado hasta la ciudad capital vía aérea y lo que nos está jugando un poquito en contra es la inclemencia del tiempo. No sabemos si llevarle hasta Ciudad del Este, Tesai o ser trasladado directamente vía aérea a la ciudad capital”, indicó el jefe policial.

Rifle camuflado apoyado en la caja de una camioneta blanca, con un oficial armado parcialmente visible en uniforme oscuro.
Oficial de Lince herido con arma de fuego por sospechoso denunciado por violencia de género en Saltos del Guairá. El arma con el que Manuel Cabrera Gutierrez habría disparado al agente Lince Rodrigo Antonio Ortiz.

Agregó que el arma incautada con la que disparó al agente y amenazó a su pareja, la denunciante, es un rifle de calibre 22 mm.

Además, el hombre cuenta con prohibiciones varias establecidas por la jueza penal de garantías Guillermina González, del juzgado del tercer turno de Salto de Guairá, por una sentencia del 23 de enero de este año por un caso de violencia familiar. Entre las prohibiciones de medidas sustitutivas a la prisión se encuentran la de consumir bebidas alcohólicas y la de acercarse a quien fue su víctima.

Hombre en camilla con uniforme de camuflaje y bandera paraguaya, con expresión de malestar en un entorno hospitalario.
Oficial de Lince herido con arma de fuego por sospechoso denunciado por violencia de género en Saltos del Guairá. Rodrigo Antonio Ortiz, de 34 años, agente del grupo Lince que recibió un disparo de arma de fuego por parte de Manuel Cabrera Gutierrez.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.