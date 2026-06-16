Allanamiento por ataque a conductor de Bolt que quedó en medio de una guerra de pandillas

Desde antes de las 6:00 se lleva a cabo el operativo en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Lambaré. De acuerdo con los datos difundidos por la Policía, la víctima fue identificada como Jorge Javier Méndez López (32), quien resultó herido de un balazo el pasado 28 de mayo a la 1:00.

Los intervinientes relataron que el trabajador recibió el impacto con arma de fuego al pasar por una calle donde se estaban enfrentando a tiros dos grupos armados.

La operación de hoy se desarrolla en una gomería-bodega, ubicada a media cuadra de la avenida Bruno Guggiari. El objetivo es detener a los implicados en esta causa caratulada de intento de homicidio.

Lea más: Víctima de asalto teme por su seguridad tras liberación de adolescentes que la atacaron

¿Cómo se dio el enfrentamiento?

Según detallaron los agentes de investigaciones de la Policía, los integrantes de una pandilla treparon hasta la planta alta del comercio, donde también funciona un inquilinato, y desde allí se desarrolló el intercambio de disparos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La víctima colateral se encontraba camino a buscar a un pasajero cuando recibió uno de los balazos.

Hasta el momento, no se brindó ningún detalle respecto a los resultados del allanamiento que se desarrolla desde esta madrugada.