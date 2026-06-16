Policiales
16 de junio de 2026 a la - 06:54

Allanamiento por ataque a conductor de Bolt que quedó en medio de una guerra de pandillas

Investigaciones allana gomería-bodega en Lambare. En relación a un intento de asesinato del cual fue víctima un conductor de plataformas
Investigaciones allana gomería-bodega en Lambaré. Pablo Otazú, ABC

Agentes de la Policía Nacional realizan este martes un allanamiento en Lambaré para localizar a los presuntos responsables del intento de homicidio de un conductor de Bolt. El trabajador resultó herido de bala tras quedar en medio de un enfrentamiento entre pandillas ocurrido el pasado 28 de mayo, según los investigadores.

Por ABC Color

Desde antes de las 6:00 se lleva a cabo el operativo en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Lambaré. De acuerdo con los datos difundidos por la Policía, la víctima fue identificada como Jorge Javier Méndez López (32), quien resultó herido de un balazo el pasado 28 de mayo a la 1:00.

Los intervinientes relataron que el trabajador recibió el impacto con arma de fuego al pasar por una calle donde se estaban enfrentando a tiros dos grupos armados.

La operación de hoy se desarrolla en una gomería-bodega, ubicada a media cuadra de la avenida Bruno Guggiari. El objetivo es detener a los implicados en esta causa caratulada de intento de homicidio.

Así quedó el automóvil del conductor de Bolt herido como víctima colateral de una pelea entre pandillas, en Lambaré.
Así quedó el automóvil del conductor de Bolt herido como víctima colateral de una pelea entre pandillas, en Lambaré.

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¿Cómo se dio el enfrentamiento?

Según detallaron los agentes de investigaciones de la Policía, los integrantes de una pandilla treparon hasta la planta alta del comercio, donde también funciona un inquilinato, y desde allí se desarrolló el intercambio de disparos.

La víctima colateral se encontraba camino a buscar a un pasajero cuando recibió uno de los balazos.

Hasta el momento, no se brindó ningún detalle respecto a los resultados del allanamiento que se desarrolla desde esta madrugada.