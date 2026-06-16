Bomberos voluntarios combaten intenso incendio de depósito de yerba en Edelira

El comandante de los Bomberos Voluntarios de Pirapey, Fernando Flores, indicó que siete compañías de bomberos continúan trabajando tras 10 horas de combate contra un incendio de gran magnitud. La intervención se registró en Pirapey Km 21, en el distrito de Edelira, ubicado en el noreste del departamento de Itapúa.

Se trata de un depósito de maduración de yerba mate canchada, que contenía alrededor de 1.000 toneladas de la hoja seca. El voluntario explicó que la yerba es un componente altamente inflamable, debido a que se trata de la hoja ya secada.

Flores detalló que el incendio está controlado, pero, debido a la gran cantidad del producto que todavía se encuentra en el interior del depósito, existen focos de fuego. El objetivo de las compañías de bomberos es evitar que el fuego continúe hacia otros depósitos contiguos que están en un bloque de tres, y el incendiado sería el del medio.

Los trabajos fueron desplegados por cuatro compañías de Edelira, una de Natalio y dos de Tomás Romero Pereira, según detalló. Manifestó, además, que emitieron una solicitud de relevo a otras compañías del departamento, debido a que se encuentran trabajando por más de 10 horas en el lugar.

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Incendio de yerbatera

Agentes de la Comisaría 22ª fueron hasta el sitio siniestrado y lograron conversar con el guardia de seguridad, a quien identificaron como Julio César Acosta Morínigo. Según detalló a los intervinientes, el incendio se habría iniciado cerca de la 1:00 de este martes, desconociendo el motivo que lo provocó.

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El depósito está dentro del predio de la Agroyerbatera Los Yerbales, con sede en Edelira Km 21, perteneciente a la familia Selent, representantes de la marca Yerba Mate Selent.

El producto estaría depositado en la fase de maduración, según explicaron los responsables de la empresa. El comandante de los bomberos indicó que el temor de los propietarios y de los intervinientes es que el fuego pueda alcanzar a otros sectores de la empresa, ya que cada depósito contiene gran cantidad de yerba canchada.