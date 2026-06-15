Policiales
15 de junio de 2026 a la - 09:15

Producción de riesgos comunes: disparó al aire y terminó detenido en General Delgado

Camioneta Nissan Frontier negra estacionada fuera de un camino, rodeada de césped y otros vehículos, sin personas visibles.
Agentes policiales inspeccionaron un vehículo tras un reporte de disparos en la ruta PY01, San Estanislao, Itapúa.Gentileza

Un hombre de 39 años fue denunciado por producción de riesgos comunes en la ruta PY01, en el distrito de General Delgado. La Policía Nacional inspeccionó su rodado y esto fue lo que encontraron, motivo por el que quedó detenido.

Por Sergio González

Agentes de la Comisaría 29ª inspeccionaron un rodado que estaba en el kilómetro 290 de la ruta PY01, en la localidad de San Estanislao del distrito de General Delgado, en el departamento de Itapúa, tras una denuncia realizada por un camionero. Aparentemente, desde este rodado, una camioneta Nissan Frontier de color negro, matrícula BFS 833, se realizaron disparos al aire.

Los intervinientes hallaron en el interior de este rodado un arma de fuego calibre .22 mm, marca Marlin, con mango de madera y cuatro cartuchos sin percutir. También, una caja de color blanco con 25 proyectiles calibre .22 mm, una botella de whisky Grants y dos celulares.

Los oficiales de la comisaría local aprehendieron al conductor cerca de las 20:15 de este domingo. Lo identificaron como Carlos Javier Corvalán Leiva (39), domiciliado en la zona y sin antecedentes, según el sistema informático de la Policía Nacional.

Mesa con escopeta, cartuchos, celulares y botella de whisky, en un interior con piso de mosaico.
Agentes de la Comisaría 29ª inspeccionaron un rodado tras una denuncia de un camionero en San Estanislao.

El caso fue informado a la agente fiscal de turno de la unidad de Coronel Bogado, Ilda Llano, quien dispuso la incautación de todos los elementos encontrados y la permanencia del ciudadano en la sede policial, a disposición del Ministerio Público.

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Disparos al aire

Un camionero que circulaba por la ruta PY01, identificado como Jaime Miguel Rojas, radicó la denuncia, donde señalaba al conductor de esta camioneta.

Hombre con sudadera negra y pantalones cortos bajo custodia de un oficial de policía en uniforme azul oscuro.
Agentes de la Comisaría 29ª controlan a un hombre en San Estanislao tras hallazgo de arma en rodado.

Según detalló a los uniformados, este vehículo circulaba por detrás de su camión y, en un momento, realizó disparos al aire.

Disparar al aire en Paraguay es considerado un delito tipificado como producción de riesgos comunes. Los responsables se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 5 años, en concordancia con el artículo 203 del Código Penal Paraguayo (CPP) y la Ley de Armas.