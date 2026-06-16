Suboficial de Policía muere en vuelco de automóvil en Caapucú

La víctima fatal fue identificada como Ramón Troadio Samaniego Cabaña, de 38 años de edad, suboficial inspector de la Policía Nacional, quien prestaba servicios en la Comisaría 12ª Metropolitana de Asunción.

El accidente se registró alrededor de las 16:00 sobre un camino público ubicado a unos 50 metros de la ruta PY01, en inmediaciones de la compañía Chararã. El uniformado viajaba a bordo de un automóvil Ford Fiesta de color negro, con matrícula BBN 256.

Como acompañante se encontraba Felipe Ramón Miño Aguilar, de 27 años, jornalero domiciliado en la compañía Rincón de la ciudad de Quyquyhó, quien sufrió lesiones y fue auxiliado por los equipos de emergencia.

Tras el siniestro acudieron al lugar bomberos voluntarios de Caapucú y Quiindy, quienes realizaron las tareas de rescate y asistencia. Asimismo, fueron convocados agentes del Departamento de Criminalística, el médico forense y representantes de la Fiscalía Zonal de Quiindy para los procedimientos de rigor.

De acuerdo con el reporte policial, las circunstancias que provocaron el vuelco aún no fueron determinadas, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

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El cuerpo del suboficial inspector fue sometido a los procedimientos legales de rigor antes de ser entregado a sus familiares.