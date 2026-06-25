Tres jóvenes supuestamente vendían drogas en la ciudad de Emboscada y fueron detenidos

Los detenidos por la supuestamente distribución de estupefacientes fueron identificados como Matías Iván Escalante Bogado (20), Deysi Soledad Salinas y Liz Alejandra Orquiola López, todos domiciliados en la propiedad allanada.

En el sitio también fueron encontrados 15 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuido en 27 dosis, 95 gramos de crack, que representaba 468 dosis, cuatro paquetitos de marihuana, un revólver calibre 38, cuatro teléfonos celulares, algunos cartuchos y la suma de G. 1.774.000 producto de las ventas efectuadas antes del procedimiento policial.

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Fuentes del departamento Antinarcóticos de la Policía señalaron que las actividades de los tres jóvenes fueron detectadas luego de las denuncias efectuadas por los vecinos, quienes fueron testigos directos de cómo estaban distribuyendo las sustancias a los chicos de la ciudad.

El barrio Virgen de la Aparecida está casi en el centro de la ciudad de Emboscada, por lo que su posición es estratégica para tener contacto con los otros sectores o puntos de esta localidad cordillerana.

Tras varios días de investigación y vigilancia, los agentes antidrogas de la Policía confirmaron las denuncias por lo que finalmente solicitaron el allanamiento de la propiedad, y finalmente en la tarde del miércoles irrumpieron en el sitio con el acompañamiento del fiscal Gedeón Escobar.

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Tras la confirmación de drogas, cocaína, crack y marihuana en el sitio, el agente fiscal dispuso la detención de los tres jóvenes sorprendidos en el lugar, según informaron fuentes de la Policía Nacional.