Un detenido y varios aprehendidos tras evento por la Albirroja en microcentro de Asunción

La Policía Nacional calificó como “positivo” el resultado de la cobertura de seguridad brindada anoche al evento ‘El Centro Alienta’, que volvió a reunir a una multitud de personas ayer y durante la madrugada de hoy en el microcentro de Asunción para seguir por medio de pantallas gigantes el tercer partido de la selección paraguaya de fútbol en el Mundial 2026, que terminó con un empate sin goles ante Australia.

Como ocurrió en torno a los dos partidos anteriores de la Albirroja en el Mundial, una parte del microcentro de la capital – un tramo de la calle Palma y sus adyacencias - fue vallada y cerrada al tránsito vehicular para que el público se congregue para seguir en vivo el evento deportivo.

No se registraron incidentes violentos durante el evento, según el reporte.

Detenidos y aprehendidos

Una veintena de personas adultas fueron aprehendidas y trasladadas a la Comisaría 3 de Asunción, explicó a ABC Color el subjefe de esa dependencia policial, el subcomisario Juan González, quien afirmó que la mayoría de los aprehendidos “se hacían pasar por cuidacoches”.

Algunos de los aprehendidos portaban honditas con balines o supuesta marihuana, añadió el subjefe policial.

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Además, en uno de los puntos de acceso al área vallada fue detenido un hombre identificado como Dionisio Ramón Samudio (25 años), quien tenía orden de captura por un supuesto hecho de robo agravado y tenía antecedentes de homicidio doloso, hurto agravado y violencia familiar.

El subcomisario González comentó también que unos 21 menores de edad que circulaban por la calle Palma sin estar acompañados por padres o tutores fueron trasladados a la comisaría para que esperen ser retirados por sus familiares o tutores.