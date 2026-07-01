Cae el sobrino y mano derecha del capo prófugo “Barón” Escurra en Capitán Bado

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) desarticularon una red criminal en la ciudad de Capitán Bado tras ejecutar cuatro allanamientos simultáneos. El procedimiento principal terminó con la captura del presunto líder del grupo, identificado como el sobrino y principal hombre de confianza del conocido narcotraficante prófugo Felipe “Barón” Escurra.

El detenido principal es Édgar Rafael Escurra Espínola, quien según los investigadores de la SENAD y el Ministerio Público, se desempeñaba como el brazo ejecutor y encargado de coordinar las operaciones logísticas de la banda ante la ausencia de su tío.

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El operativo, liderado por la SENAD con el apoyo táctico de las Fuerzas Especiales, se concentró en el barrio Primavera de la citada ciudad fronteriza. La comitiva, bajo la dirección del fiscal antidrogas Celso Morales, logró también la aprehensión de otros tres presuntos integrantes del grupo delictivo, según informó un medio local.

Se trataría de Lucio Ariel Medina Villalba (18), Fernin Núñez Núñez (26) y Carlos Eduardo Gaona Cano (19 años)

Respecto a este último, los investigadores se encuentran analizando los teléfonos celulares incautados para determinar si cuenta con un vínculo anterior o si cumplía funciones específicas dentro del esquema de tráfico.

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Encontraron Marihuana y armas de grueso calibre

Durante la inspección de los inmuebles, las fuerzas de seguridad hallaron drogas y una importante cantidad de armas de fuego. El cargamento de droga incautado consistió en 1,590 kilogramos de marihuana tipo “marroquí” (hachís) distribuida en 16 paquetes, la cual presumiblemente iba a ser utilizada como muestra para compradores internacionales, según destacó el medio local.

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Se halló además una pistola de la marca Glock calibre 9 mm, una escopeta recortada calibre 12, una gran cantidad de proyectiles vivos de ambos calibres y cargadores de alta capacidad (tanto cortos como largos).

También una camioneta Toyota Hilux y una camioneta Volkswagen T-Cross, ambas sin ningún tipo de documentación legal, además de dos motocicletas sin matrícula.

Se encontró además varios pares de chapas y matrículas de vehículos de origen brasileño, teléfonos celulares de última generación y documentos de interés para la causa.

Por disposición expresa del agente fiscal Celso Morales, tanto los cuatro detenidos como la totalidad de las evidencias incautadas fueron trasladados bajo custodia .