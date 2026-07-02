Condenan a 8 años de cárcel a “Kapeluki” por la muerte del futbolista Ismael Domínguez

El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Sonia Villalba e integrado por Laura Ocampo y Fabián Weisensee, condenó a 8 años de carcel a Jesús Gabriel Roa González, alias “Kapeluki”, de 22 años, tras hallarlo culpable del crimen de Ismael Domínguez en medio de un torneo deportivo del barrio San Pablo de Asunción.

La pena dictada quedó muy lejos de la expectativa de la fiscal de la causa, Rosa Noguera, quien durante los alegatos finales había solicitado formalmente una condena de 20 años de cárcel debido a la gravedad y el ensañamiento del ataque.

Roa González, del club Boquerón del barrio San Pablo, es el primero de los cuatro acusados en recibir sentencia por esta tragedia. Los demás también afrontarán juicio oral y público, solo que el mismo fue diferido por tratarse de menores de edad.

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Un ataque mortal por la espalda

El fatal episodio ocurrió en la tarde del 14 de septiembre de 2024, en la cancha del club Boquerón de Asunción. En aquel lugar se disputaba un encuentro oficial de la categoría Sub-15 entre el equipo local y el club Nacional de San Bernardino, al cual pertenecía la víctima.

Al término del partido, y luego de que el árbitro cobrara una infracción, se desató una gresca generalizada entre los futbolistas. Según quedó probado en el juicio, Jesús Gabriel Roa aprovechó la confusión, atravesó corriendo la valla perimetral de la cancha y se dirigió directamente hacia Ismael. Le propinó una fuerte patada por la espalda que impactó en la zona de la nuca.

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Brutal ensañamiento en el suelo

El golpe de “Kapeluki” fue tan violento que el adolescente cayó inconsciente al césped de forma inmediata. La acusación del Ministerio Público describió que, mientras Ismael estaba indefenso en el suelo, otros jugadores del Club Boquerón, acompañados por otro adolescente, se acercaron y continuaron dándole patadas en la cabeza.

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Tras consumar la golpiza, Roa y los demás implicados huyeron rápidamente del sitio y dejaron al menor herido en el piso.

Ismael Domínguez fue auxiliado por los presentes y trasladado de urgencia en estado crítico hasta el Hospital de Trauma en Asunción. Posteriormente, se constató su fallecimiento.

El informe forense oficial determinó que el adolescente de 15 años falleció a causa de un traumatismo de cráneo encefálico y una hemorragia intracraneana masiva.