Policiales
02 de julio de 2026 a la - 11:42

Condenan a policía a 15 años y a un civil a 9 por robo y muerte de suizo en Escobar

Integrantes del Tribunal Colegiado de Paraguarí: los magistrados Fabiola Quintero, Antonio Benítez (presidente) y Pedro Nazer.
Integrantes del Tribunal Colegiado de Paraguarí: los magistrados Fabiola Quintero, Antonio Benítez (presidente) y Pedro Nazer.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. Un Tribunal Colegiado de Sentencia de Paraguarí condenó a un policía por integrar una banda criminal y hallarlo culpable de un violento robo agravado con resultado de muerte de un ciudadano suizo, ocurrido en el distrito de Escobar. Un civil fue condenado a 9 años de prisión.

Por ABC Color

El Tribunal Colegiado de Sentencia de Paraguarí condenó al suboficial inspector Roberto Isaac Chaparro Martínez (39) a 15 años de prisión y a Ricardo Javier Esquivel Pereira (35) a 9 años de cárcel por su participación en el robo con resultado de muerte del ciudadano suizo Reto Schraner (51), ocurrido el 1 de agosto de 2023 en la compañía Ypaú, distrito de Escobar.

El ciudadano suizo Reto Schraner (51) fue asesinado a balazos en su quinta de la compañía Ypahú, en el distrito de Escobar.
El ciudadano suizo Reto Schraner (51) fue asesinado a balazos en su quinta de la compañía Ypahú, en el distrito de Escobar.

El Tribunal, integrado por Antonio Benítez, Fabiola Quintero y Pedro Nazer concluyó que ambos integraban una organización criminal y participaron como cómplices en el hecho, lo que fue determinante para la imposición de las penas.

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En representación del Ministerio Público actuaron los fiscales Eladio Cohene, Irene Rolón y Mercedes Vera. La Fiscalía había solicitado 29 años de prisión para ambos condenados y analiza apelar la sentencia por considerar insuficientes las penas impuestas.

Los representantes del Ministerio Público, los agentes fiscales Ministerio Público intervinieron los agentes fiscales Eladio Cohene, Irene Rolón y Mercedes Vera, Fiscales: Eladio Cohene Irene Rolon y la titular de la investigación y coadyuvante designada por la Fiscalía General del Estado.
Los agentes fiscales que intervinieron son Eladio Cohene, Irene Rolón y Mercedes Vera.

Otros dos presuntos integrantes de la banda, Cándido Ramón Alliende (59) y Ángel Diosnel Aranda (40), permanecen prófugos y en rebeldía. En tanto, Carmelo Alcides Benítez Reyes (36), también vinculado al grupo, murió tras ser abatido durante un asalto a una carnicería en Mbuyapey.

Analizan apelar la sentencia

El fiscal Eladio Cohene informó que el Ministerio Público había solicitado 29 años de prisión para ambos condenados y expresó su disconformidad con la sentencia de 15 y 9 años.

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Señaló que el Tribunal reconoció la participación de los acusados, pero redujo las penas al considerar que hubo una deficiente investigación y dispuso remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El fiscal Eladio Cohene de la Unidad N°2 de Paraguarí.
El fiscal Eladio Cohene de la Unidad N°2 de Paraguarí.

Ante esta situación, la Fiscalía analiza apelar la resolución y solicitar que se tenga en cuenta la pena requerida originalmente.

El crimen

Según la investigación, varios hombres armados llegaron en una camioneta Chevrolet blanca hasta la vivienda de Reto Schraner, quien salió al escuchar ruidos y fue asesinado de varios disparos.

El asesinato del ciudadano suizo Reto Schraner (51) ocurrió el 1 de agosto de 2023.
El asesinato del ciudadano suizo Reto Schraner (51) ocurrió el 1 de agosto de 2023.

Los delincuentes también mataron a tres perros pitbull e ingresaron a la casa, de donde robaron armas de fuego, dinero en efectivo y otros objetos de valor antes de darse a la fuga.