Condenan a policía a 15 años y a un civil a 9 por robo y muerte de suizo en Escobar

El Tribunal Colegiado de Sentencia de Paraguarí condenó al suboficial inspector Roberto Isaac Chaparro Martínez (39) a 15 años de prisión y a Ricardo Javier Esquivel Pereira (35) a 9 años de cárcel por su participación en el robo con resultado de muerte del ciudadano suizo Reto Schraner (51), ocurrido el 1 de agosto de 2023 en la compañía Ypaú, distrito de Escobar.

El Tribunal, integrado por Antonio Benítez, Fabiola Quintero y Pedro Nazer concluyó que ambos integraban una organización criminal y participaron como cómplices en el hecho, lo que fue determinante para la imposición de las penas.

Lea más: Asesinan a suizo y a sus tres perros en presunto robo domiciliario en Escobar

En representación del Ministerio Público actuaron los fiscales Eladio Cohene, Irene Rolón y Mercedes Vera. La Fiscalía había solicitado 29 años de prisión para ambos condenados y analiza apelar la sentencia por considerar insuficientes las penas impuestas.

Otros dos presuntos integrantes de la banda, Cándido Ramón Alliende (59) y Ángel Diosnel Aranda (40), permanecen prófugos y en rebeldía. En tanto, Carmelo Alcides Benítez Reyes (36), también vinculado al grupo, murió tras ser abatido durante un asalto a una carnicería en Mbuyapey.

Analizan apelar la sentencia

El fiscal Eladio Cohene informó que el Ministerio Público había solicitado 29 años de prisión para ambos condenados y expresó su disconformidad con la sentencia de 15 y 9 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Suizo asesinado: 4 detenidos, entre ellos un policía, en allanamientos en varias ciudades

Señaló que el Tribunal reconoció la participación de los acusados, pero redujo las penas al considerar que hubo una deficiente investigación y dispuso remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ante esta situación, la Fiscalía analiza apelar la resolución y solicitar que se tenga en cuenta la pena requerida originalmente.

El crimen

Según la investigación, varios hombres armados llegaron en una camioneta Chevrolet blanca hasta la vivienda de Reto Schraner, quien salió al escuchar ruidos y fue asesinado de varios disparos.

Los delincuentes también mataron a tres perros pitbull e ingresaron a la casa, de donde robaron armas de fuego, dinero en efectivo y otros objetos de valor antes de darse a la fuga.